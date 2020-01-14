Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Продажи автомобилей остались в негативной зоне
14.01.2020

Продажи автомобилей остались в негативной зоне


    • По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), по итогам 2019 года продажи легковых и коммерческих автомобилей в России упали на 2,3% и составили порядка 1,76 млн единиц. 

    В декабре продажи, наоборот, выросли на те же 2,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года до 179,2 тыс. автомобилей.

    «Благодаря усилиям игроков по закрытию месяца продажи декабря выросли на 2,3% относительно прошлого года. Несмотря на это, общие продажи за 4-й квартал остались в негативной зоне, показывая 3,0% падение по сравнению с таким же периодом прошлого года. В целом продажи в 2019 году составили 1,76 млн единиц, что на 41 тыс или 2,3% ниже уровня 2018 года, – прокомментировал итоги декабря и отчетного года председатель Комитета автопроизводителей AEB Йорг Шрайбер. – В наступившем году мы ожидаем похожей по сложности ситуации на рынке. Прогноз на 2020 год – 1,72 млн единиц, что представляет собой дальнейшее понижение на 2,1% относительно уровня, достигнутого в 2019 году».

    В декабре в пятерке лидеров произошли небольшие изменения. Первенство продолжает сохранять за собой Lada, увеличившая объем продаж по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 0,8% до 35,7 тыс. автомобилей.
    Вторую строчку в рейтинге сохранила за собой KIA – ее продажи в декабре немного снизились – на 0,4% , до 18 тыс. автомобилей.

    На третье место в декабре вырвался Renault. Продажи автомобилей марки Renault показали существенный рост – плюс 97,7% (до 16 тыс. авто) к уровню декабря 2018 года. Hyundai опустился на четвертую строчку рейтинга, показав снижение к уровню декабря 2018 года на 2,6% до 14,7 тыс. авто. Toyota потеснила Volkswagen и вышла на пятое место. За отчетный месяц автомобилей этой марки было продано порядка 12,5 тыс. – это на 1,9% больше, чем годом ранее.

    Наиболее значительный рост продаж в декабре относительно аналогичного месяца 2018 года произошел у Changan (в 47,6 раза), Haval (в 4,1 раза), Geely (в 2,3 раза), smart (в 2,2 раза) и FAW (в 2 раза). 

    Существенно сократили продажи по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года Ford (-95%), Lifan (-90%), Zotye (-87%), Chrysler (-80%), коммерческие автомобили Foton (-73%),  Honda (-65%), Mercedes-Benz (-62%),Chevrolet (-58%) и Jaguar (-51%).


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    10.01.2020
    Зверский импорт и экспорт
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ). По данным сервиса […]
    2019ИмпортПеревозки животныхСтатистика таможни
    0
    13.01.2020
    Оборот мировых контейнерных линий
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок за 11 месяцев 2019 года составил 155,1 млн TEU. Это на 1,3% […]
    Только для подписчиков
    2019ГлобальноЛинии
    0
    14.01.2020
    Экспорт мяса и субпродуктов
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ). По данным сервиса […]
    2019МясоСтатистика таможниТСВТ
    0
    10.01.2020
    Ушли на слом
    По итогам 2019 года
    Только для подписчиков
    2019Контейнеровозыслом
    0
    09.01.2020
    Грузы РЖД
    Погрузка на сети РЖД за 2019 год составила 1 млрд 278,1 млн тонн. Это на 0,9% меньше итогов […]
    2019ПогрузкаРЖД
    0
    14.01.2020
    Top-25 контейнерных линий
    Итоги 2019 года
    Только для подписчиков
    2019Контейнерный флотЛиниипортфель заказов
    0
    10.01.2020
    Жд экспорт через порты
    По итогам 2019 года погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД увеличилась на 3,6% и составила […]
    2019ПортыРЖДЭкспорт
    0
    14.01.2020
    Контейнерооборот Южного региона РФ
    Ноябрь 2019
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотНоябрьПОРТСТАТ
    0
    10.01.2020
    Грузооборот российского транспорта
    По итогам 11 месяцев 2019 года перевозки грузов российским транспортом выросли на 2%, составив 7,58 млрд тонн. Рост […]
    2019АвтотранспортМорской транспортТранспортный сектор
    0
    14.01.2020
    Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен
      Уважаемые подписчики, Обновлены данные по контейнерообороту российских портов за декабрь 2019 года — online сервис ПОРТСТАТ Контейнеры […]
    2019АвгустАпрельДекабрь
    0
    10.01.2020
    Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 23 декабря 2019 года суммарная вместимость поставленных на прикол контейнеровозов снизилась на 15,5 тыс. TEU […]
    Только для подписчиков
    2019Безработные контейнеровозы
    0
    14.01.2020
    Грузооборот Сайменского канала
    По итогам 2019 года через Сайменский канал перевезли порядка 1053 тыс. тонн различных грузов. Это на 19,2% меньше […]
    2019ГрузооборотСайменский каналсудооборот
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    27.12.2019 В России хотят создать единую государственную лоцманскую службу
    13.12.2019 Субсидии на строительство крупнотоннажных судов
    11.12.2019 ТОР «Камчатка» расширили под СПГ-проект «Новатэка»
    10.12.2019 Критерии риска
    06.12.2019 Куда ведет таможенная реформа
    22.11.2019 Билет на войну
    Контейнерные перевозки Показать всё
    15.01.2020 Контейнерооборот российских портов в декабре 2019 увеличился на 2,2%
    15.01.2020 Прибалтика в TEU
    14.01.2020 Top-25 контейнерных линий
    14.01.2020 Контейнерооборот Южного региона РФ
    13.01.2020 Оборот мировых контейнерных линий
    13.01.2020 Все порты Финляндии
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ