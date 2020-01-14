Продажи автомобилей остались в негативной зоне

По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), по итогам 2019 года продажи легковых и коммерческих автомобилей в России упали на 2,3% и составили порядка 1,76 млн единиц.

В декабре продажи, наоборот, выросли на те же 2,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года до 179,2 тыс. автомобилей.

«Благодаря усилиям игроков по закрытию месяца продажи декабря выросли на 2,3% относительно прошлого года. Несмотря на это, общие продажи за 4-й квартал остались в негативной зоне, показывая 3,0% падение по сравнению с таким же периодом прошлого года. В целом продажи в 2019 году составили 1,76 млн единиц, что на 41 тыс или 2,3% ниже уровня 2018 года, – прокомментировал итоги декабря и отчетного года председатель Комитета автопроизводителей AEB Йорг Шрайбер. – В наступившем году мы ожидаем похожей по сложности ситуации на рынке. Прогноз на 2020 год – 1,72 млн единиц, что представляет собой дальнейшее понижение на 2,1% относительно уровня, достигнутого в 2019 году».

В декабре в пятерке лидеров произошли небольшие изменения. Первенство продолжает сохранять за собой Lada, увеличившая объем продаж по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 0,8% до 35,7 тыс. автомобилей.

Вторую строчку в рейтинге сохранила за собой KIA – ее продажи в декабре немного снизились – на 0,4% , до 18 тыс. автомобилей.

На третье место в декабре вырвался Renault. Продажи автомобилей марки Renault показали существенный рост – плюс 97,7% (до 16 тыс. авто) к уровню декабря 2018 года. Hyundai опустился на четвертую строчку рейтинга, показав снижение к уровню декабря 2018 года на 2,6% до 14,7 тыс. авто. Toyota потеснила Volkswagen и вышла на пятое место. За отчетный месяц автомобилей этой марки было продано порядка 12,5 тыс. – это на 1,9% больше, чем годом ранее.

Наиболее значительный рост продаж в декабре относительно аналогичного месяца 2018 года произошел у Changan (в 47,6 раза), Haval (в 4,1 раза), Geely (в 2,3 раза), smart (в 2,2 раза) и FAW (в 2 раза).

Существенно сократили продажи по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года Ford (-95%), Lifan (-90%), Zotye (-87%), Chrysler (-80%), коммерческие автомобили Foton (-73%), Honda (-65%), Mercedes-Benz (-62%),Chevrolet (-58%) и Jaguar (-51%).