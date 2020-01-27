AsstrA увеличила выручку на 24%

Международная группа компаний AsstrA-Associated Traffic AG подвела итоги работы за 2019 год. Как сообщили SeaNews в компании, консолидированный оборот AsstrA увеличился на 24% и превысил 350 млн евро. Валовая прибыль выросла на 14%.

Выручка российских дочерних компаний по итогам 2019 года показала рост на 32% и принесла свыше 60 млн евро.

Клиентский портфель AsstrA увеличился на 260 компаний. Итого в 2019 году логистическими услугами группы компаний воспользовались 5300 заказчиков из разных отраслей.

В структуре перевозок значительная доля приходилась на грузы пищевой промышленности (19%), товары сегмента fashion & beauty (14%), а также химической (11%), деревообрабатывающей (10%) и металлургической промышленностей (8%).

Количество перевозок в 2019 году выросло на 20% и составило 165 тыс. За этот же период реализовано 10 тыс. внутрироссийских доставок, что на 25% больше, чем в 2018 году.

Самыми востребованными в компании остаются перевозки автомобильным транспортом. Их количество по итогам 2019 год составило 147 тыс. Морских отправлений было обработано 6,8 тыс., авиаперевозок – 3,4 тыс., плюс было 5,2 тыс. заказов на транспортировки по железным дорогам. Количество доставок тяжеловесных и негабаритных грузов достигло 1,4 тыс., цистернами – 1,2 тыс. Суммарный вес перевезенных грузов вырос на 20% по сравнению с показателем 2018 года и составил 3,9 млн тонн.

AsstrA-Associated Traffic AG предлагает доставки по 1 300 маршрутам, в 170 из них задействована Россия. По итогам 2019 года наибольшим спросом по всей группе компаний пользовались внутрироссийские перевозки, а также отправления по следующим направлениям: Россия – Беларусь, Германия – Россия, Польша – Россия, Италия – Россия.

В 2019 году большим спросом пользовались услуги таможенного оформления грузов. За год таможенный отдел компании оформил 10 тыс. деклараций, на 11% больше, чем в 2018. Из этого количества на экспортные приходится 22% деклараций, на импортные – 78%.

В прошлом году были открыты новые представительства в Германии (Хоф), Румынии (Бухарест) и Франции (Лион). В 2020 году планируется открытие офисов в США, Венгрии, Узбекистане, Финляндии. Расширится сеть представительств в России – AsstrA появится в Казани и Владивостоке, а также в Китае – новая точка присутствия в Шэньчжэне.

«Последние пять лет наблюдается замедление роста мировой экономики, торговые сопротивления, переориентация традиционных транспортных потоков и, как результат, снижение покупательской способности. Несмотря на это, для компании прошедший год закончился результативно – AsstrA увеличила экономические показатели, расширила представительскую сеть, запустила онлайн–площадку для взаимодействия с транспортными партнерами, – подвел итоги генеральный директор AsstrA Дмитрий Лагун. – В 2020-компания планирует дальнейшее совершенствование клиентского сервиса, повышение операционной эффективности и развитие ИТ-продуктов, которые помогут оптимизировать логистические процессы».