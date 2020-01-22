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Лесной экспорт
22.01.2020

Лесной экспорт


    • Российский экспорт обработанных лесоматериалов по итогам 11 месяцев 2019 года составил более 18,2 млн тонн — на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года. По данным ФТС РФ, в стоимостном выражении экспорт обработанных лесоматериалов снизился на 0,3% — до 4,1 млрд долларов.

    В ноябре 2019 года обработанных лесоматериалов вывезли более 1,47 млн тонн, что на 6,9% меньше аналогичного показателя 2018 года и на 14,3% меньше показателя предыдущего месяца. Доходы от экспорта обработанных лесоматериалов снизились по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 7,7% (-12,9% к октябрю 2019), до 331,1 млн долларов.

    Необработанных лесоматериалов в январе-ноябре 2019 года вывезли на 17,6% меньше, чем годом ранее — их объем составил 13,9 млн кубометров. Доходы от экспорта необработанных лесоматериалов снизились на 26,3% и составили 988 млн долларов.

    В ноябре 2019 года экспорт необработанных лесоматериалов составил 1,32 млн кубометров (-28,4% к ноябрю 2018 и +1,9% к октябрю 2019). В стоимостном выражении их экспорт составил 88,1 млн долларов (-30,9% к ноябрю 2018 и +4,8% к октябрю 2019).

    Клееной фанеры за 11 месяцев 2019 года было экспортировано 2,5 млн кубометров, что на 3,1% больше, чем в 2018 году. В денежном выражении ее экспорт упал на 15,5% — до порядка 1,1 млрд долларов.

    В ноябре 2019 года экспорт фанеры составил порядка 218,8 тыс. кубометров — на 2,2% больше аналогичного показателя прошлого года, но на 8,6% ниже уровня предыдущего месяца. Доходы в ноябре от экспорта фанеры уменьшились по сравнению с ноябрем 2018 года на 19,9% и снизились относительно октября 2019 года — на 10,4%, до 85,4 млн долларов.

    Поставки на мировой рынок российской древесной целлюлозы снизились относительно показателя января-ноября 2018 года на 4,1% и составили 1,8 млн тонн. В деньгах экспорт целлюлозы упал на 31,3% до 937,2 млн долларов.

    В ноябре 2019 года экспорт целлюлозы составил 149,1 тыс. тонн (-18,6% к ноябрю 2018 и -15,2% к октябрю 2019). В стоимостном выражении он составил 57,4 млн долларов (-55,3% к ноябрю 2018 и -19,5% к октябрю 2019).

    Газетной бумаги за отчетный период 2019 года отгрузили 1,1 млн тонн, что на 7,5% больше показателя января-ноября 2018 года. В стоимостном выражении экспорт газетной бумаги, напротив, упал на 13,6%, составив 513 млн долларов.

    В ноябре 2019 года газетной бумаги вывезли 114,3 тыс. тонн, что на 20,7% больше аналогичного показателя прошлого года и 24,4% больше показателя предыдущего месяца. Доходы в ноябре от экспорта газетной бумаги снизились по сравнению с ноябрем 2018 года на 27%, но увеличились относительно октября 2019 года на 22,9% до 43,5 млн долларов.


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