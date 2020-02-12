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штамп экспорт
12.02.2020

Российский экспорт

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    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ).

    По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, в 2019 году экспорт из России в денежном выражении снизился на 7,4% (или на 33,2 млрд долларов) и составил 305,4 млрд долларов. В физическом выражении вывоз товаров увеличился на 32,8 млн тонн, или на 3,5% до 964,9 млн тонн.

    На долю Топ-5 стран приходится 40% поставок в денежном выражении и 42,5% в физическом.

     

    В денежном выражении

    Лидером по объему экспорта из России является Китай. В 2019 году отгрузки в Китай снизились на 2,1% и составили 54,8 млрд долларов.

    Поставки в Нидерланды увеличились на 2,8% до 44,7 млрд долларов.

    До 26,4 млрд долларов (-22,6%) сократился экспорт в Германию.

    В Турцию было вывезено товаров на сумму 21,1 млрд долларов, что на 0,9% меньше по сравнению с 2018 годом.

    Экспорт в Беларусь составил 19,4 млрд долларов (-11%).

    В физическом выражении

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    В статистический сервис SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической уже загружены данные за декабрь 2019 года.

    В физическом выражении, как и в денежном, на первом месте по объему экспорта из России находится Китай. За 2019 год поставки в Китай выросли до 147,7 млн тонн (+7%).

    В Нидерланды из России было отправлено 95,1 млн тонн грузов, на 8,4% больше по сравнению с 2018 годом.

    На третьем месте – Беларусь. Отгрузки в Беларусь выросли на 87,7% и составили 64,2 млн тонн.

    В Южную Корею было экспортировано 53,2 млн тонн (-4,3%)

    Замыкает пятерку лидеров Германия. В 2019 году поставки в эту страну увеличились на 3,9% до 50,1 млн тонн.


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