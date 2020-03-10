Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
CMA CGM выкупила 90% акций Ceva
10.03.2020

Финансовые показатели CMA CGM

    • CMA CGM опубликовал финансовые показатели за четвертый квартал и весь 2019 год.

    Как сообщили SeaNews в головном офисе группы, по итогам года выручка выросла на 29% и достигла показателя 30,3 млрд долларов.

    Показатель EBITDAA (EBITDA + Acquired EBITDA, т.е., EBITDA по всем консолидированным и приобретенным компаниям) группы составил 3,8 млрд долларов.

    Чистый убыток в размере 229 млн долларов в группе объясняют главным образом негативным влиянием МСФО (IFRS) 16 (действующего с 1 января 2019 года международного стандарта финансовой отчетности, устанавливающего порядок подготовки и представления финансовой отчётности в части операционной и финансовой аренды) в размере 329 млн долларов. Это негативное влияние, отмечают в CMA CGM, с годами будет постепенно снижаться. Кроме того, убыток по EBITDA в размере 140 млн долларов показала CEVA Logistics.

    Чистый долг группы составил 17,8 млрд долларов против 7,7 млрд в 2018 году. Введение МСФО (IFRS) 16 увеличило долг группы на 7,6 млрд долларов, приобретение CEVA в 2019 году – на 1,1 млрд долларов, консолидация долга CEVA – на 1 млрд долларов. За исключением этих позиций, чистый долг остался стабильным.

    Объем перевозок по итогам года увеличился на 4,1% до 21,6 млн TEU. Как отмечают в группе, эти результаты обусловлены главным образом ростом внутрирегиональных short sea перевозок, а также перевозок на африканском и латиноамериканском направлениях. Средняя себестоимость перевозки одного контейнера составляла 1017 долларов за TEU, на 5,6% ниже, чем годом ранее.

    Выручка в сегменте шиппинга (без учета МСФО (IFRS) 16) снизилась на 0,8% до 23,3 млрд долларов. EBITDAA (без учета МСФО (IFRS) 16) увеличилась на 18,4% до 1,4 млрд долларов. Операционная прибыль составила 749 млн долларов, чистая прибыль – 240 млн долларов, в 7 раз выше, чем в 2018 году.

    Выручка CEVA Logistics в 2019 году составила 7,1 млрд долларов, показатель EBITDAA – 544 млн долларов с учетом МСФО (IFRS) 16, чистый убыток – 161 млн долларов.

     

    Выручка по группе за четвертый квартал увеличилась на 19,4% до 7,5 млрд долларов. Показатель EBITDAA составил 1,014 млрд долларов США. Внедрение МСФО (IFRS) 16 оказало отрицательное влияние на чистую прибыль в размере 87 млн долларов, что в сочетании с убытком CEVA (48 млн долларов) привело к чистому убытку по группе в размере 122 млн долларов.

    Объем перевозок по итогам четвертого квартала остался на уровне показателей последнего квартала 2018 года и составил 5,3 млн TEU.

    Выручка в сегменте шиппинга (без учета МСФО (IFRS) 16) составила 5,7 млн долларов, на 9,6% ниже, чем за аналогичный период 2018 года. Показатель EBITDAA увеличился на 19% до 420 млн долларов (без учета МСФО (IFRS) 16). Чистая прибыль составила 13 млн долларов против чистого убытка 15 млн долларов за 2018 год.

    На выручку в четвертом квартале в логистическом бизнесе повлиял слабый рост рынка логистики, вызванный главным образом снижением мировых объемов авиаперевозок и влиянием обменного курса. На этом фоне выручка CEVA Logistics составила 1,9 млрд долларов, EBITDAA – 112 млн долларов, чистый убыток – 55 млн долларов.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.01.2020
    Судооборот через Суэцкий канал
    Итоги 2019 года
    Только для подписчиков
    2019судооборотСуэцкий канал
    0
    31.01.2020
    Контейнерооборот российских портов в 2019 году вырос на 4,8%
    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в 2019 году вырос в сравнении с […]
    2019Азово-Черноморский бассейнАрктический бассейнБалтийский бассейн
    0
    11.02.2020
    Контейнерооборот Тайваня
    Итоги 2019
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотТайвань
    0
    14.01.2020
    Грузооборот Сайменского канала
    По итогам 2019 года через Сайменский канал перевезли порядка 1053 тыс. тонн различных грузов. Это на 19,2% меньше […]
    2019ГрузооборотСайменский каналсудооборот
    0
    17.01.2020
    Контейнерооборот лидеров
    Итоги 2019 года
    2019КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0
    17.02.2020
    Контейнерооборот Ирана
    2019
    Только для подписчиков
    2019ИранКонтейнерооборот
    0
    04.02.2020
    Импорт растительного масла
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ). По данным сервиса […]
    2019ИмпортСтатистика таможни
    0
    09.01.2020
    OCEAN Alliance подписал Day 4 Product
    Члены OCEAN Alliance, куда входят CMA CGM Group, COSCO Container Lines, Evergreen и OOCL, подписали документ Day 4 […]
    CMA CGMCOSCOEvergreenOCEAN Alliance
    0
    23.01.2020
    Железнодорожные контейнеры
    Итоги 2019 года
    2019КонтейнерыРЖД
    0
    15.01.2020
    Контейнерооборот российских портов в декабре 2019 увеличился на 2,2%
    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в декабре 2019 года вырос в сравнении […]
    2019КонтейнерооборотПорты
    0
    13.02.2020
    Импорт в регионы
    Итоги 2019
    2019ИмпортРегионыСтатистика таможни
    0
    25.02.2020
    Контейнерооборот Арктического региона РФ
    Декабрь 2019 года
    Только для подписчиков
    2019АрктикаДекабрьКонтейнерооборот
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    10.03.2020 Назначен руководитель Росморречфлота
    06.03.2020 В.Путин подписал указ об основах геополитики в Артике
    03.03.2020 Определены возможности использования судов под иностранным флагом
    02.03.2020 Первый этап Tradelens с 1 марта
    21.02.2020 Вырастут ли тарифы на контейнерные ж/д перевозки из Китая?
    11.02.2020 Обязательная регистрация для экспортеров/импортеров продуктов в/из ЕС
    Контейнерные перевозки Показать всё
    12.03.2020 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна
    11.03.2020 Лидеры Финляндии
    11.03.2020 Оборот мировых контейнерных линий
    10.03.2020 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 10, 2020
    05.03.2020 Железнодорожные контейнеры
    04.03.2020 Контейнерооборот портов США
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ