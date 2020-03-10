Финансовые показатели CMA CGM

CMA CGM опубликовал финансовые показатели за четвертый квартал и весь 2019 год.

Как сообщили SeaNews в головном офисе группы, по итогам года выручка выросла на 29% и достигла показателя 30,3 млрд долларов.

Показатель EBITDAA (EBITDA + Acquired EBITDA, т.е., EBITDA по всем консолидированным и приобретенным компаниям) группы составил 3,8 млрд долларов.

Чистый убыток в размере 229 млн долларов в группе объясняют главным образом негативным влиянием МСФО (IFRS) 16 (действующего с 1 января 2019 года международного стандарта финансовой отчетности, устанавливающего порядок подготовки и представления финансовой отчётности в части операционной и финансовой аренды) в размере 329 млн долларов. Это негативное влияние, отмечают в CMA CGM, с годами будет постепенно снижаться. Кроме того, убыток по EBITDA в размере 140 млн долларов показала CEVA Logistics.

Чистый долг группы составил 17,8 млрд долларов против 7,7 млрд в 2018 году. Введение МСФО (IFRS) 16 увеличило долг группы на 7,6 млрд долларов, приобретение CEVA в 2019 году – на 1,1 млрд долларов, консолидация долга CEVA – на 1 млрд долларов. За исключением этих позиций, чистый долг остался стабильным.

Объем перевозок по итогам года увеличился на 4,1% до 21,6 млн TEU. Как отмечают в группе, эти результаты обусловлены главным образом ростом внутрирегиональных short sea перевозок, а также перевозок на африканском и латиноамериканском направлениях. Средняя себестоимость перевозки одного контейнера составляла 1017 долларов за TEU, на 5,6% ниже, чем годом ранее.

Выручка в сегменте шиппинга (без учета МСФО (IFRS) 16) снизилась на 0,8% до 23,3 млрд долларов. EBITDAA (без учета МСФО (IFRS) 16) увеличилась на 18,4% до 1,4 млрд долларов. Операционная прибыль составила 749 млн долларов, чистая прибыль – 240 млн долларов, в 7 раз выше, чем в 2018 году.

Выручка CEVA Logistics в 2019 году составила 7,1 млрд долларов, показатель EBITDAA – 544 млн долларов с учетом МСФО (IFRS) 16, чистый убыток – 161 млн долларов.

Выручка по группе за четвертый квартал увеличилась на 19,4% до 7,5 млрд долларов. Показатель EBITDAA составил 1,014 млрд долларов США. Внедрение МСФО (IFRS) 16 оказало отрицательное влияние на чистую прибыль в размере 87 млн долларов, что в сочетании с убытком CEVA (48 млн долларов) привело к чистому убытку по группе в размере 122 млн долларов.

Объем перевозок по итогам четвертого квартала остался на уровне показателей последнего квартала 2018 года и составил 5,3 млн TEU.

Выручка в сегменте шиппинга (без учета МСФО (IFRS) 16) составила 5,7 млн долларов, на 9,6% ниже, чем за аналогичный период 2018 года. Показатель EBITDAA увеличился на 19% до 420 млн долларов (без учета МСФО (IFRS) 16). Чистая прибыль составила 13 млн долларов против чистого убытка 15 млн долларов за 2018 год.

На выручку в четвертом квартале в логистическом бизнесе повлиял слабый рост рынка логистики, вызванный главным образом снижением мировых объемов авиаперевозок и влиянием обменного курса. На этом фоне выручка CEVA Logistics составила 1,9 млрд долларов, EBITDAA – 112 млн долларов, чистый убыток – 55 млн долларов.