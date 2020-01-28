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миндаль кешью фундук
28.01.2020

Импорт и экспорт орехов


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    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ).

    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-ноябрь 2019 года импорт свежих и сушеных орехов в Россию составил 65,2 тыс. тонн (+24,2%) и 307,1 млн долларов (+3%). В данной категории не учитываются смеси орехов и смеси орехов и сухофруктов.

    Поставки лесных орехов в денежном выражении увеличились на 10,4% до 69,9 млн долларов, в физическом – на 4,8% до 13,2 тыс. тонн. Основными экспортерами были Азербайджан и Турция.

    Кешью было импортировано 10,7 тыс. тонн (+50,7%) на сумму 64,5 млн долларов (+36,8%). БОльшая часть продукции поставлялась из Вьетнама и Беларуси.

    На 46,3% до 6 тыс. тонн увеличился ввоз фисташек, в денежном выражении он вырос на 43,5% и составил 59,4 млн долларов. Наибольшие объемы шли из Ирана.

    Крупнейшими экспортерами в Россию миндаля в январе-ноябре 2019 года были Чили, Китай и Беларусь. За отчетный период в Россию завезли 8,2 тыс. тонн (+3,8%) миндаля на 47,6 млн долларов (-31,2%).

    Импорт кокосовых орехов составил 19,1 тыс. тонн (+17,2%) и 32,1 млн долларов (-14,6%). Основными поставщиками были Филиппины, Индонезия и Кот д’Ивуар.

    Грецких орехов было ввезено 6,2 тыс. тонн, на 67,6 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В денежном выражении поставки выросли на 40% до 23,8 млн долларов. БОльшая часть объема приходилась на Чили, Китай и Беларусь.

    Поставки орехов пекан в физическом выражении выросли в два раза до 0,4 тыс. тонн, в денежном – на 50% до 3,9 млн долларов. Наибольшие объемы шли из Мексики и Южной Африки.

    Поставщиками бразильских орехов были Боливия, Перу, Бразилия и Беларусь.

     
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    В статистический сервис SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической уже загружены данные за ноябрь 2019 года.

    В январе-ноябре 2019 года орехи в Россию импортировались из 41 страны. При этом в денежном выражении основными поставщиками были Вьетнам, Азербайджан и Иран. В физическом выражении в тройку лидеров вошли Азербайджан, Беларусь и Индонезия.

    За январь-ноябрь 2019 года из Вьетнама в Россию было ввезено 7,2 тыс. тонн орехов, на 24,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В денежном выражении импорт составил 55,9 млн долларов (-2,3%).

    Поставки лесных орехов из Азербайджана выросли на 28% до 10,5 тыс. тонн. В денежном выражении ввоз увеличился на 37,1% до 53,6 млн долларов.

    Из Ирана было импортировано 4,3 тыс. тонн орехов (+19,4%) на сумму 44,8 млн долларов (+21,4%).

    Беларусь поставила в Россию в три раза больше орехов – 8,1 тыс. тонн, в денежном выражении импорт вырос в 3,5 раза до 9,4 млн долларов.

    Из Индонезии в Россию привезли 7,5 тыс. тонн (+25%) высушенных коксовых орехов на сумму 10,3 млн долларов (-16,3%).

     

    Экспорт

    За 11 месяцев 2019 года из России было экспортировано 9,9 тыс. тонн (-22%) орехов на сумму 10,7 млн долларов (+3,9%). Почти весь объем приходился на кедровые орехи. Их отгрузки составили 9,2 тыс. тонн (-24,6%) на сумму 9,2 млн долларов (+12,2%). БОльшая часть ушла в Китай и Германию.


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