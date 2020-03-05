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Жд экспорт через порты
05.03.2020

Жд экспорт через порты

    • По итогам 2 месяцев 2020 года погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД составила 51,5 млн тонн – на 0,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    По данным РЖД, на уголь приходится 47,2% от всего экспортного грузопотока. При этом за отчетный период отмечен рост погрузки угля по сравнению с 2 месяцами прошлого года на 2% (до 24,3 млн тонн). В адрес портов Юга было отправлено на 41% больше угля, чем в январе-феврале 2019 года (2,6 млн тонн). Погрузка твердого топлива в порты Северо-Запада уменьшилась на 0,9% (до 7,7 млн тонн), Дальнего Востока – на 1,5% (до 14 млн тонн).

    Отметим, что в начале марта ОАО «РЖД» приняло решение о максимальном снижении тарифов на экспортные перевозки углей энергетических марок из основных угледобывающих регионов России до конца 2020 года. Так, в направлении российских портов Северо-Запада – Октябрьская, Северная и Калининградская железные дороги – при расстоянии перевозки свыше 3000 км скидка составляет 12,8%.

    В направлении российско-казахстанских пограничных передаточных станций при дальнейшем проследовании погранпереходов с Китаем – Достык – Алашанькоу и Алтынколь – Хоргос скидки составляют 25% при расстоянии перевозки до 3000 км и 12,8% при расстоянии перевозки свыше 3000 км.

    Также в структуре экспортного грузопотока, по данным РЖД, на нефтяные грузы приходится 30,4%, на черные металлы – 7,5%, на удобрения – 5,3%.

    Погрузка нефтяных грузов в адрес морских терминалов в январе-феврале составила 15,6 млн тонн, что на 3,5% больше аналогичного периода прошлого года. В порты Юга нефтяных грузов было отправлено 5,7 млн тонн (-5%), Северо-Запада – около 8,6 млн тонн (+9,4%), Дальнего Востока – 1,4 млн тонн (+7,7%).

    В целом за 2 месяца этого года погрузка экспортных грузов в порты Северо-Запада составила 21,3 млн тонн (+1,1% к уровню 2 месяцев 2019 года), в порты Юга – 13,5 млн тонн (-0,5%). Погрузка в адрес портов Дальнего Востока составила 16,6 млн тонн, что на 0,3% больше показателя января-февраля 2019 года.                    

    В феврале этого года погрузка экспортных грузов в российские порты составила 25,6 млн тонн. Это на 1,2% меньше показателя предыдущего месяца.


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