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коровы
10.01.2020

Зверский импорт и экспорт


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    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ).

    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-октябрь 2019 года импорт живых животных в Россию составил 224,1 млн долларов. Это на 7,5% меньше, чем было ввезено годом ранее.

    Экспорт за 10 месяцев вырос на 18,1% – до 35,9 млн долларов.

    Импорт

    За январь-октябрь 2019 года в Россию было ввезено 247 лошадей, ослов, мулов и лошаков (-51,4%) на сумму 1,4 млн долларов (-65,9%).

    Поставки крупного рогатого скота в денежном выражении снизились на 6,5% и составили 167,5 млн долларов, в физическом выражении – на 11,1% до 79,3 тыс. голов.

    Свиней было импортировано 10,9 тыс. голов (рост в 2,1 раза) на сумму 16,3 млн долларов (+91,8%).

    Ввоз овец и коз сократился на 55,7% до 5,8 млн долларов, или на 22,5% до 13,8 тыс. голов.

    Импорт домашней птицы (куры, гуси, утки, индейки, цесарки) уменьшился на 16,2% и составил 22,3 млн долларов. В физическом выражении импорт сократился до 5,3 млн голов (-34,4%).

    Прочих животных было ввезено на сумму 10,9 млн долларов. Среди них: 52,3 тыс. млекопитающих на сумму 1,8 млн долларов, 399,9 тыс. рептилий на 127,6 тыс. долларов, 563 птицы на 204,7 тыс. долларов и 258 млрд насекомых на 6,3 млн долларов.

    Вопреки ожиданиям, насекомые – это не только пчелы, но и некие «прочие». Какие именно, ТН ВЭД умалчивает, равно как и неизвестно, каким образом таможня их пересчитывает и досматривает.

    Основной страной-импортером является Германия. За 10 месяцев 2019 года поставки живых животных из этой страны увеличились на 4,3% и составили 65,7 млн долларов.

    На 34,9% до 42,5 млн долларов вырос импорт из Дании.

    Ввоз живых животных из Нидерландов снизился на 27,3% до 32,5 млн долларов.

    С точки времени видового разнообразия, лошади, ослы, мулы и лошаки поставлялись в Россию в основном из Германии, Нидерландов и США.

    Крупный рогатый скот везли из Германии, Дании и Нидерландов. Поставки свиней шли из Канады и Дании.

    Более 75% овец и коз было импортировано из Австралии. Поставки домашней птицы осуществлялись из Германии, Нидерландов, Чехии и Беларуси.

    Экспорт

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    В статистический сервис SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической скоро будут загружены данные за октябрь 2019 года.

    По итогам 10 месяцев 2019 года из России было вывезено 840 лошадей, ослов, мулов и лошаков (рост в 2 раза) на сумму 0,8 млн долларов (+33,3%).

    Экспорт крупного рогатого скота в физическом выражении снизился на 85% до 20,4 тыс. голов, в денежном, напротив, вырос в 2,4 раза и составил 17,8 млн долларов.

    На 47,1% до 2,7 тыс. голов сократились поставки свиней из России. В денежном выражении они составили 0,6 млн долларов (-73,9%).

    Овец и коз было экспортировано 74,8 тыс. голов (-43,5%) на сумму 2,5 млн долларов (-56,9%).

    Поставки домашней птицы остались практически на уровне показателя аналогичного периода прошлого года: 11,6 млн долларов (-0,9%) и 10,8 млн голов (+0,8%).

    Экспорт прочих животных составил 26 млн долларов. В том числе: 3 тыс. млекопитающих на сумму 1,3 млн долларов, 403 рептилии на 18,7 тыс. долларов, 555 птиц на 310,1 тыс. долларов и 27,9 млн насекомых на 795,6 тыс. долларов.

    Основной страной-получателем живых животных был Казахстан. По итогам января-октября 2019 года экспорт туда увеличился на 44,8% и составил 18,1 млн долларов.

    В Азербайджан было вывезено живых животных на сумму 4,7 млн долларов (+30,6%).

    Экспорт в Туркмению увеличился на 63,6% до 3,6 млн долларов.

    Стоит отметить, что в Казахстан из России в основном везут крупный рогатый скот и домашнюю птицу. В Азербайджан – домашнюю птицу, крупный рогатый скот, овец и коз. В Туркмению – крупный рогатый скот и домашнюю птицу. 88% поставок в Беларусь составляет домашняя птица. БОльшую часть импорта в Грузию составляют овцы и козы, свиньи.


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