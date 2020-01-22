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ПГК выходит из перевозок нефтеналива
22.01.2020

ПГК выходит из перевозок нефтеналива


    • «Первая грузовая компания» (ПГК) заключила предварительное соглашение с Brunswick Rail о продаже 12,8 тыс. цистерн. Подвижной состав планируется передать новому собственнику до 31 марта этого года, сообщает пресс-служба ПГК. Стоимость сделки не раскрывается.

    «Мы не считаем перевозки нефтеналивных грузов целевым сегментом для ПГК с учетом перспектив развития трубопроводного транспорта. Выход из сегмента цистерн позволит сконцентрироваться на усилении позиций в тех рыночных нишах, где мы обладаем конкурентным преимуществом и перспективами роста. При этом мы намерены обеспечить выполнение обязательств по ранее заключенным контрактам на перевозку нефти и нефтепродуктов до истечения их срока за счет привлечения цистерн в аренду», – прокомментировал решение генеральный директор ПГК Сергей Каратаев.


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