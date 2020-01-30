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Первая в мире многозабойная скважина
30.01.2020

Первая в мире многозабойная скважина


    • Компания «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (входит в НК «Роснефть»), пробурила первую в мире 15-забойную горизонтальную скважину.

    Уникальный проект реализован на Среднеботуобинском месторождении (Якутия). Многозабойная скважина имеет инновационную конструкцию, которая состоит из 15 боковых стволов, каждый из которых делится еще на два, сообщает пресс-служба «Роснефти».

    В отличие от многозабойных скважин, пробуренных по технологии fishbone (рыбья кость), конструкция новой скважины намного сложнее. Специалисты «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» назвали ее «березовый лист».

    Первая в мире многозабойная скважина

    Технология fishbone

    Скважина №2087 имеет самую большую протяженность проходки по коллектору в России. Общая длина скважины 12,8 тыс. м, а проходка по коллектору – 10,3 м. Таким образом, предприятие превысило собственный рекорд более чем на 4 тыс. метров.

    Первая в мире многозабойная скважина

    технология «березовый лист»

    Новая конструкция скважины обеспечит эффективную разработку нефтяного пласта, который имеет газовую шапку. Стартовый дебит скважины составил 401,5 тонн нефти в сутки.

    Реализация уникального проекта стала возможной благодаря эффективному сотрудничеству проектной команды НК «Роснефть» – специалистов ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», Иркутского филиала РН-Бурение, корпоративных институтов ООО «ТННЦ» и АО «ИГиРГИ».

    ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» осуществляет деятельность на 10-ти лицензионных участках, расположенных на территории Республики Саха (Якутия). Предприятие занимается разработкой Центрального блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения, которое входит в число самых крупных активов «Роснефти» в Восточной Сибири.

    В 2016 году на базе «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» был сформирован международный хаб, где «Роснефти» принадлежит 50,1%, консорциуму индийских компаний (состоит из Oil India Limited, Indian Oil Corporation Limited и Bharat PetroResources Limited) – 29,9% и 20% –ВР.

     

     


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