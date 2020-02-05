«Роснефть» поставит в Индию нефть через Новороссийск

ПАО «НК «Роснефть» и компания Indian Oil Corporation Limited (IOCL) подписали контракт на поставку в Индию через порт Новороссийск до 2 млн тонн нефти до конца 2020 года. Подписание состоялось в рамках визита главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» Игоря Сечина в Нью-Дели, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Главной темой переговоров Сечина и Прадхана стал вопрос обеспечения индийских потребителей качественным сырьем и нефтепродуктами, в том числе увеличения поставок российской нефти в Индию. В ходе встречи стороны обсудили текущие совместные проекты НК «Роснефть» и индийских компаний, в числе которых «Сахалин-1», «Таас-Юрях», Ванкорский кластер (консорциуму индийских компаний принадлежит 49% в Ванкорском месторождении), «Дальневосточный СПГ» и Nayara Energy.

Отдельной темой переговоров стал вопрос участия индийских компаний в реализации проекта по созданию новой нефтегазовой провинции мирового класса на севере Красноярского края России – «Восток Ойл». Индийская сторона приняла принципиальное решение об участии в проекте. Для того чтобы в кратчайшие сроки согласовать параметры вхождения индийских компаний в «Восток Ойл», стороны договорились о создании постоянно действующей рабочей группы из представителей российских и индийских компаний.

Конкурентным преимуществом «Восток Ойла» является близость к уникальному транспортному коридору – Северному морскому пути. Его использование открывает возможность поставок сырья с месторождений проекта сразу в двух направлениях: на европейские и азиатские рынки. Реализация проекта обеспечит выполнение поставленных президентом России задач по увеличению грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн к 2024 году.