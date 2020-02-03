США сняли санкции с COSCO Shipping Tanker

Власти США исключили COSCO Shipping Tanker из черного списка заблокированных компаний и физических лиц. Об говорится в официальном заявлении COSCO Shipping со ссылкой на информацию с сайта управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США.

Санкции в отношении COSCO Shipping Tanker были введены в сентябре прошлого года из-за транспортировки иранской нефти. Введение ограничительных мер в отношении COSCO Shipping Tanker привело к ажиотажу на спотовом рынке и росту ставок на перевозку сырой нефти.

По информации Splash 24/7, отмена санкций в отношении COSCO Shipping Tanker вернет на рынок 2-3% мирового нефтеналивного флота. В черном списке остается еще одно подразделение COSCO – Cosco Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management.