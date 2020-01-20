Полмиллиарда долларов в порт Славянка

Корейская компания Hyein E&C представила предварительное технико-экономическое обоснование развития порта Славянка – якорного проекта международного транспортного коридора «Приморье-2», сообщает пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Площадь территории, на которой будет реализован проект, составит 131 га. Инициатором проекта с российской стороны выступает компания «Беркут».

По предварительным оценкам, объем инвестиций в строительство специализированного контейнерного и зернового терминала составит 450-540 млн долларов. Проект направлен на развитие многоцелевого терминала, включающего создание контейнерных и зерновых причалов, ремонт верфи судоремонтного завода «Славянка», развитие порта Нерпа, строительства экспортного терминала для сжиженного нефтяного газа годовой мощностью 1 млн тонн.

««Приморье-2» – это в основном проект развития, финансируемый инвестором, требующий инвестиционного проекта развития, в котором будут совместно участвовать российские и корейские компании. Корея получит выгоду от соглашения об инвестициях в сферу услуг в виде получения доступа к российскому рынку, в то время как Россия может добиться модернизации секторов услуг. По мнению корейской стороны, проект развития порта «Славянка», в котором участвуют корейские компании, будет играть решающую роль в реализации политики Северного экономического сотрудничества правительства Республики Кореи», – отметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.

Ожидаемый мультипликационный эффект, достигаемый в следствии развития и эксплуатации порта Славянка, привлечённый за счёт производства, составит 5,9 млрд долларов, с приростом добавленной стоимости до 2,8 млрд долларов.