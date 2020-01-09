Новые подразделения и назначения в Maersk Tankers

В Maersk Tankers создано новое самостоятельное подразделение SimBunker, которое будет заниматься цифровой стратегией. Его CEO назначен Сорен Мейер. Ранее он занимал должность Chief Asset Officer в Maersk Tankers. С.Мейер займется разработкой и продажей программного продукта по оптимизации расходов на бункеровку в трамповом сегменте танкерного рынка.

«Мы сохраняем ключевую часть своей цифровой стратегии внутри компании под руководством Chief Digital Officer Петера Шредера. Кроме того, COO Клаус Гронборг назначен Chief Investment Officer, он будет руководить новым объединенным подразделением, отвечающим за управление активами и стратегический рост. К.Гронборг продолжит реализацию инвестиционной программы компании, в том числе по продаже-покупке судов», – говорится в официальном заявлении Maersk Tankers.