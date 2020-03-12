Новый генеральный в «Новой логистической»

Генеральным директором «Новой логистической», железнодорожного оператора, созданного в 2018 году со-акционерами Globaltrans и Sollers, назначена Виктория Щербакова-Слюсаренко.

На это должности она сменила Николая Соболева, возглавлявшего компанию с момента ее создания. Н.Соболев намерен сосредоточиться на работе в группе Sollers, однако продолжит работать в качестве члена Совета директоров «Новой логистической».

В.Щербакова-Слюсаренко работает в транспортно-логистической отрасли более 25 лет, в 2009-2018 годах работала в группе Globalports, где занимала должность директора по работе с экспедиторскими компаниями в «Петролеспорту», а затем руководила терминальными комплексами «Янино» и «Логистика-Терминал».