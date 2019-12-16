Переклеим шильдик – сойдет за отечественное,

О рисках установки импортного оборудования на российских судах рассказал начальник отдела продаж АО «Приборостроительный завод «Вибратор» Виктор Аудрен на Международном морском бизнес-форуме СИ МБФ, который прошел в Петербурге.

«Ценовая политика иностранных производителей, выпускающих сотни тысяч приборов и десятки тысяч единиц оборудования, душит отечественное производство. Чем богаче и шире ассортимент иностранного продукта, прибора или оборудования, тем меньше шансов у нас, тем сложнее приходится отечественным заводам, загруженность которых падает с каждым годом, – сказал В,Аудрен. – Сейчас, по статистике, загрузка российских приборостроительных заводов составляет 30-35% по сравнению с зарубежными аналогами».

«Есть прямые риски, связанные с информационными технологиями, особенно это касается «умного» иностранного оборудования, которое в рамках стандартных заводских комплектаций имеет возможность удаленного доступа, – продолжил В.Аудрен. – Этот удаленный доступ аппаратно и программно был разработан в другой стране и в принципе предназначен для того, чтобы над самой главной и самой «умной» частью судна иметь возможность какого-то внешнего контроля».

Как добавил руководитель СИ МБФ Алексей Малько, Министерство обороны РФ обеспокоено такими информационными рисками. «Минобороны острее это чувствует, поэтому оно достаточно сильно поддерживает отечественных приборостроителей и пытается их лоббировать, в отличие от Минпромторга».

«Понятно, что это риски, это не такая текущая активная угроза, но это информационные риски на уровне безопасности страны, особенно если мы говорим о военных кораблях», – отметил В.Аудрен.

Далее он перешел к эксплуатационным рискам. «Все приборы и оборудование, которые ставятся на суда, должны быть вовремя и качественно обслужены, иметь запасные части на территории страны. Нас в этом плане волнуют больше кадровые и интеллектуальные ресурсы по эксплуатации. Подкованность людей, которые в рамках смены поколений приходят на обслуживание на судах и верфях, падает. Это происходит в том числе и потому, что иностранное оборудование забирает интеллектуальную составляющую, умы, которые могли понять физические принципы измерений – банально, не как работает прибор, а почему работает прибор, как его починить, количество таких людей активно падает. Не хватает своих ресурсов, и мы замещаем их иностранными средствами».

Отсутствие отечественной компонентной базы также отрицательно влияет на судостроительную отрасль, считает В.Аудрен. «Есть чудесный закон, который говорит о том, что мы должны использовать определенное количество отечественных компонентов в разработке отечественного прибора. Однако сейчас, по статистике, мы импортируем для судостроения порядка 6 тыс. единиц компонентной базы, из которой 1,2 тыс. мы не то что не можем повторить в моменте, мы не сможем повторить в ближайшем будущем. Мы в принципе сняли руку с пульса контроля над компонентной базой и вынуждены работать с иностранной базой. Если мы посчитаем, какое количество иностранных компонентов находится внутри отечественных приборов, то по многим приборам эта цифра доходит до 95% – микропроцессорная плата, оперативная память и само железо. Есть вроде как заявленные производители отечественной компонентной базы, но их так мало. И они работает в единичных объемах, так что даже отечественные же производители часто не могут использовать [их продукцию] на своем уровне и на своих приборах».

В России, подчеркнул В.Аудрен, отсутствует законодательная база, которая обязывала бы включать в проект отечественные приборы. «Не всегда обязан проектант, конструкторское бюро или заказчик воспользоваться именно отечественным производителем. То есть, общий некий курс на импортозамещение есть, но, когда мы доходим до конкретного уровня или закупки, часто этого не происходит, потому что, по сути, никто это не должен делать, не обязан, по крайней мере».

В своей презентации В.Аудрен продемонстрировал отечественный щит управления. «Это отечественный щит управления, в котором нет ни одного отечественного элемента, – сказал он. – Он называется отечественным, потому что произведен отечественным предприятием, но вся начинка, даже сам шкаф являются иностранными. То есть, происходит глобальная подмена понятий. Есть отечественный поставщик, который может взять иностранные детали, переклеить шильдик с одной стороны на другую и сказать, что это изготовлено в России. Более того, в рамках Морского регистра его принимают как отечественный продукт и даже в рамках военной поставки поставят его на наше судно»,

«Главное, что сейчас происходит, – это ориентация на исполнение исходных технических требований без учета необходимости учета импортозамещения. Когда проектируется судно, очень часто конструкторское бюро выдает необходимые показатели, которые нужны: частота, ток. Они не указывают, какие это должны быть производители. Там и близко нет упоминания о том, что это должен быть отечественный производитель. Это приводит к тому, что когда в конкуренцию по нашему чудесным законам по госзакупкам вступают несколько поставщиков, они в рамках собственной выгоды выбирают то, что им принесет максимальную прибыль, – сказал В.Аудрен. – Часто отечественные приборы, заложенные изначально в тендеры, вынуждены конкурировать в иностранными».

Однако, по его мнению, ситуация на рынке начинает меняться. «Обновляется парк станков, есть часть приборов, которые являются полными аналогами зарубежных приборов. Но все равно очень часто проекты сейчас идут накатом. Есть обкатанные проекты, проектировщик повторяет те же характеристик. Очень часто мы не можем пройти по одному какому-нибудь параметру».

В заключение В.Аудрен внес предложения, которые помогли бы российскому приборостроению увеличить производство. «Прежде всего, чтобы проектные организации рекомендовали внесение в исходные технические требования и задачи по пополнению преимущественно отечественными приборами. Понятно, что есть эксклюзив у иностранных компаний, которые пока российские производители не могут покрыть своим производством. Но точно есть уже, которые являются аналогами. Есть приборы, которым нужно помочь, чтобы они еще чуть-чуть – и аналогами стали».

«Если бы была рекомендация, а в идеале требование, чтобы был какой-то процент или преимущество, то у отечественного производителя появился бы шанс на объем и оборот. А для безопасного использования электронных приборов иностранного производства необходимо внесение требования о наличии отечественного программного обеспечения, зарегистрированного в России», – считает В.Аудрен.