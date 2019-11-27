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Китай объединил государственные судостроительные активы
27.11.2019

Китай объединил государственные судостроительные активы


    • Две крупнейшие китайские судостроительные компании China State Shipbuilding (CSSC) и China Shipbuilding Industry (CSIC) объединились спустя 20 лет раздельного существования. Новая объединенная компания получила название China Shipbuilding Group.

    Таким образом, China Shipbuilding Group может претендовать на звание крупнейшей в мире судостроительной компании с активами, оценивающимися в 112 млрд долларов, и численностью персонала 310 тыс. человек.

    Как сообщает Splash 24/7, до 1999 года CSIC и CSSC были одним конгломератом: CSSC занималась судостроительной деятельностью юге Китая, а CSIC имела верфи на севере страны.

    Напомним, южнокорейская  Hyundai Heavy Industries (HHI) ждет от Еврокомиссии согласования сделки по слиянию с Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Официальный контракт о приобретении DSME был подписан в марте этого года.


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