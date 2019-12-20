Сухой док «Звезды» полностью укомплектован кранами

На судоверфь «Звезда», где продолжается строительство самого большого в стране сухого дока, поставлена последняя партия кранового оборудования. После установки портальных кранов площадка будет полностью укомплектована крановым оборудованием, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Доставленные морем краны башенного типа будут установлены на площадке сухого дока и прилегающих достроечных набережных №2 и 3. Четыре крана грузоподъемностью 60 тонн и четыре 70-тонника будут обеспечивать строительство и насыщение секций судов в сухом доке и выполнение достроечных работ на спущенных на воду судах.

В сентябре на строительной площадке сухого дока был установлен козловый кран типа «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн.

Сухой док СКК «Звезда» – уникальное гидротехническое сооружение размерами 485 х 114 х 15 метров. Он позволит осуществлять постройку большинства типов существующих и перспективных судов практически без ограничения тоннажа и спусковой массы корпусов. Работы по строительству объекта ведутся опережающими темпами, ввод в эксплуатацию намечен на 3 года раньше запланированного срока – в 2020 году.