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Стратегический груз Barrus Projects
27.11.2019

Стратегический груз Barrus Projects


    • Компания Barrus Projects поделилась опытом доставки крупногабаритного и тяжеловесного груза на конференции HEAVY RUSSIA-2019 в Москве.

    «В этом году мы завершили проект, связанный с доставкой тяжеловесных и негабаритных грузов по проекту Амурский ГПЗ – это вторая фаза строительства завода», – рассказал начальник отдела развития бизнеса нефтегазового направления Алексей Мамыкин.

    Barrus Projects транспортировала три партии тяжеловесного негабаритного груза совместно с китайскими партнерами – China Petroleum Engineering & Construction Corporation. Китайская сторона доставила оборудование с заводов-изготовителей из порта Тяньцзинь, а также обеспечила транспортировку до конечного морского порта Де-Кастри. «Весь проект состоял из транспортировки грузов тремя лотами (фазами). У нас было три крановых судна, которые фрахтовал наш китайский партнер для доставки груза из Китая в Де-Кастри – ближайший морской пункт перевалки, который обеспечивал бы минимальный морской переход для барж», – рассказал А.Мамыкин

    Одной из самых критичных и опасных операций в рамках реализации проекта была рейдовая перевалка крупногабаритных грузов в Де-Кастри с морского судна «BBC Mont Blanc» на баржи, подчеркнул он.

    Далее в задачи Barrus Projects входили организация, прием, размещение и крепление стратегического груза на баржах и транспортировка их до временного причала Амурского ГПЗ. По словам А.Мамыкина, проект состоял из транспортировки грузов тремя лотами (фазами):

    • фаза 1 – 5 барж, перегрузка с морского судна «BBC Mont Blanc», 15 единиц;
    • фаза 2 – 3 баржи, перегрузка с морского судна «BBC Kibo», 11 единиц;
    • фаза 3 – 2 баржи, перегрузка с морского судна «BBC Kibo», 5 единиц.

      Основной груз для первой фазы — колонна депропанизации (54,5м х 6,52м х 7,05м / 259 т.), колонна дебутанизации (47,7м х 5,07м х 5,58м. / 135 т.), факельные сепараторы (3,5м х 5,0м х 5,55м / 73 т.), адсорберы осушки сырьевого газа (15м х 6,15м х 6,23м / 258 т.).

      Стратегический груз Barrus Projects

    «Все баржи мы привлекали у Амурского речного пароходства, – сказал А.Мамыкин. – Грузоподъемностью 2,5 тыс. тонн каждая, но они были загружены на 25% от собственной грузоподъемности. Обусловлено это тем, что гарантированная глубина реки Зея, на которой расположено причальное сооружение Амурского ГПЗ, составляет не более 1 м». Стоит отметить, что за 9 месяцев до реализации проекта Barrus Projects совместно с Амурским речным пароходством модернизировали и вновь ввели в эксплуатацию эти баржи, а также перевели их из класса О2,0 (ЛЕД20) в класс О-ПР2,0 (ЛЕД20), чтобы расширить географию проекта.

    Из Де-Кастри груз отправился через Татарский пролив по рекам Амур и Зея к причалу Амурского ГПЗ. «Мелководная Зея стала критическим ограничением для всего проекта, – отметил А.Мамыкин. – Груз пришлось равномерно распределять между баржами и использовать на четверть их грузоподъемности.

    В заключение А.Мамыкин отметил, что все операции по перегрузке, размещению и креплению грузов проводились силами специалистов Barrus Projects.


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