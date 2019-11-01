Китайская ракета-носитель в контейнерах

27 октября ракета-носитель Long March-5 Y-3 была доставлена в порт Циньлян в провинции Хайнань в Южном Китае. Транспортировка осуществлялась в разобранном состоянии в контейнерах (всего было 40 контейнеров) на борту двух судов, «Yuanwang 21» и «Yuanwang 22» (местные источники называют специализированными судами-ракетовозами). Из порта Тяньцзинь они вышли 22 октября. Впереди – процесс сборки и испытания, после чего ракету с зондом Chang’e-5 должны запустить с космодрома Вэньчан для отбора проб на Луне.

Видео: CGTN