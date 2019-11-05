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DHL запускает новый жд сервис
05.11.2019

DHL запускает новый жд сервис


    • DHL Global Forwarding запускает новый железнодорожный сервис по маршруту Сиань (Китай) – Гамбург – Нойс (Германия).

    Длина маршрута составляет более 9 тыс. км. В компании рассчитывают, что транзитное время сократится с 17 дней до 10-12. Маршрут проходит через Казахстан, Россию, Беларусь, Литву, затем через Калининградскую область (погранпереход Мамоново – Бронево) – в Польшу и Германию, в частности, порт Гамбург и логистический хаб Нойс на Рейне. «Уникальное расположение конечных пунктов назначения жд сервиса позволит сократить время последующего транзита для клиентов из других европейских стран, например, Франции или Великобритании», – отмечают в DHL Global Forwarding.

    Кроме того, DHL открывает три дополнительных специализированных центра железнодорожных компетенций в Европе: в Гавре, Феликстоу и Генуе. «Это обусловлено растущим спросом на железнодорожные перевозки между Азией и Европой», – поясняют в DHL Global Forwarding.


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