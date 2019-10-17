Вопрос в цене и готовности её заплатить

Министерство энергетики в этом году получит из резервного фонда правительства РФ 3,4 млрд рублей на мероприятия по переходу транспорта на газомоторное топливо. Это идет плюсом к уже выделенным на эти цели 120 млрд рублей. Добавим к обозначенной сумме льготы и послабления, которые правительство обещает тем, кто сделает ставку на газ… И тут возникает вопрос – почему все-таки транспортные компании не готовы переходить на газ и не спешат вкладывать деньги в технику на газе? И вообще, какие перспективы у газомоторного топлива в нашей стране? Своим мнением на этот счет с SeaNews поделился директор компании-перевозчика «Аксион» Евгений Коваленко (Владивосток).

— Выгодно ли транспортным компаниям делать ставку на газ?

— Разумно ли вообще транспортникам полагаться на этот вид топлива? Мне кажется, вопрос должен звучать именно так сегодня. Потому как предпосылок для перехода на газ нет вообще для рядовых участников транспортного процесса, ну, или они настолько прозрачны, что их никто не видит. И разглядеть хоть какой-то финансовый интерес очень трудно. В этом случае даже не надо рисовать экономическую модель, чтобы это понять.

— Какие главные сдерживающие факторы для перехода на газомоторное топливо?

— Я думаю, тут надо найти хотя бы несколько факторов, которые бы хоть как-то положительно влияли на развитие, расширение этого топливного сегмента. Сейчас имеется только желание наших газовых государственных корпораций (или даже одной) расширить рынок сбыта внутри страны, но, может быть, этого и достаточно для начального этапа.

— С чем могут столкнуться компании, какие риски?

— Тут тяжело что-то прогнозировать. Все зависит от того, как и в каком масштабе всё будет реализовываться и начнет ли вообще развиваться, какая поддержка будет оказываться предприятиям.

Рискну предположить, что первый шаг сделает государство. Создаст хоть какую-то небольшую инфраструктуру газовую, купит технику, поставит заправки, сделает мастерские, закупит запчасти и опробует на компаниях, которые само же и финансирует.

Например, приобретут парк техники, обслуживающей город, и начнут им же продавать газ, попутно наблюдая за экономикой предприятия и его жизнеспособностью. В этом случае первым в цепочке рискует госбюджет.

— Можно ли компаниям ждать окупаемости при переходе на газ исходя из реальной ситуации в стране?

— Тут все просто. Допустим, я завтра покупаю авто на газе, пусть даже и с господдержкой. Сходу возникнут три вопроса. 1. Где ее заправить? 2. Где ремонтировать? 3. Где покупать запчасти? Заметьте, что эти вопросы не касаются финансов, ведь самое интересное начнётся задолго до подсчетов прибыли. Дело тут далеко не в деньгах, и на таких этапах прибыль и финансы стоят на втором плане. Приоритетная задача – запустить процесс и создать условия. Ну, и суммы, конечно, будут космические, на мой взгляд. Но для России это нормально.

— Так все же переход на газ – это реальность или утопия?

— В нашей стране это более чем реально, ведь мы летаем в космос, бороздим просторы и глубины океанов, побеждали в страшных войнах. Вопрос только в цене и готовности её заплатить.

— Использует ли Ваша компания, «Аксион», большегрузы на газе?Россия

— Использует ли вообще хоть кто-то во Владивостоке авто на газе – думаю, так вопрос должен стоять. И ответом на него будет – нет, никто не перевозит на газе. Все «заточено» в городе и в стране под бензин и дизельное топливо. И сегодня это работает.

Транспортно-газовая отрасль в России мне представляется непаханым полем. А какие плоды оно даст, зависит от того, кто и как вспашет, и насколько хорошо будет следить за урожаем – вопрос.