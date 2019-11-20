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Денег больше, чем проектов
20.11.2019

Денег больше, чем проектов


    • Сколько денег у государства на инвестиционные проекты в сфере транспорта, куда они уходят и с чем связан всплеск внебюджетного капитала и инвестиций в морскую инфраструктуру – на эти вопросы отвечал председатель совета InfraOne Альберт Еганян на международном форуме и выставке «Транспортная неделя» в Москве.

    «В нашей экономике на счетах у банков денег населения скопилось порядка 24-30 трлн рублей. Это при том, что нам на всю новую Россию необходимо всего 20, – сообщил А.Еганян в ходе делового завтрака с министром транспорта РФ. – На макроуровне задача выглядит следующим образом: каким образом эти деньги пустить в экономику, причем в инфраструктурную экономику в первую очередь. На микроуровне так: если нам Центральный банк из года в год говорит, что российские банки и негосударственные пенсионные фонды готовы профинансировать в смысле выделенных, предварительно оцененных и зарезервированных денег на инфраструктуру около 700 млрд рублей, а в год отрасль забирает инвестиционных денег не более 120, то этот gap в 500 с чем-то млрд рублей и есть те деньги, которые находятся в распоряжении у концессионных и проектов государственно-частного партнерства».

    «Вот разница между тем, как мы эффективно работаем и тем, что происходит на самом деле. Эти 500 млрд ежегодно переносятся на следующий год и так далее, – пояснил он. – Транспортная отрасль — безусловно, очаг инвестиционной компетенции, но этому очагу можно полыхать еще на 550 млрд рублей ежегодно. Ежегодно государственная система в лице Минтранса, министерств и агентств готова переваривать порядка 110 ЧКИ-заявок [частные инвестиционные инициативы], а их ежегодно всего 10. Итого мы работаем на 10% от вмененной эффективности. Есть «хотелки» государства, есть деньги, которые идут достаточно долго. Вместо того чтобы инициировать, бизнес начинает ходить кругами по госорганам, спрашивая, можно ли инициировать. В законе написано, что можно, деньги есть, gap в штуках порядка 90 проектов, которые можно дополнительно принести в деньгах. Разница между возможностями государства, возможностями рынка и оценками проекта в штуках — это всего лишь матчасть».

    Если в стране денег больше, чем проектов, то деньги неизбежно уходят. Насколько устойчив интерес инвестора к транспортной отрасли в силу разных рисков и разных обстоятельств, в том числе и внешних факторов – на этот вопрос А.Еганян ответил на отраслевой конференции «Морские порты – драйвер экономического развития страны». «Наступил 2014 год, у нас Центральный банк фиксирует профицит капитала, дальше всем известное событие [санкции], инвестсообщество в ужасе, полгода паники. А дальше официальная статистика – профицит капитала, который банки и НПФ выделяют для инфраструктуры, продолжил свой рост. В настоящее время ЦБ говорит, что для инфраструктуры банки и НПФ «нарезают» примерно 700 с небольшим хвостиком млрд рублей. Это что касается внешних факторов».

    «Что касается внутренних факторов. К сожалению, транспортники вообще и морские проекты прошлого года в частности сделали работу «за себя и того парня», если под «тем парнем» понимать все остальные отрасли, кому разрешено делать концессию. А у нас не только аэронавигация, автодороги и железные дороги. У нас там же социалка, медицина, труба. Поэтому в реальности нет проблемы с наличием денег. Проблема состоит в том, транспортное сообщество так раскрутило рынок, что теперь на него начинают смотреть не только транспортники. И если они энтузиазмом неофитов поторопятся, то они часть этого профицита могут слизнуть», – резюмировал А.Еганян.


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