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В Приморске создадут ОЭЗ
10.12.2019

Критерии риска


    • О том, как строится категорирование в системе управления рисками ФТС и по каким критериям таможня относит участников ВЭД к той или иной группе, а также какие изменения грядут в этой сфере, участникам I Таможенно-логистического форума «Северо-Западные ворота России», который провели в Петербурге Российско-Германская внешнеторговая палата и Финско-Российская торговая палата, рассказал заместитель начальника отдела координации и применения системы управления рисками центра оперативного мониторинга и управления рисками службы организации таможенного контроля СЗТУ Дмитрий Головко.

    Собственно, все участники рынка в СУР делятся на три больших группы – высокого, среднего и низкого уровня риска, и в этой части изменений не предвидится. А вот методику отнесения к той или иной категории ждут изменения.

    Сейчас существует два алгоритма определения уровня риска. Один в определенной степени завязан на вид деятельности организации – с учетом специфики разных отраслей критерии для производственных предприятий, автопроизводителей, импортеров рыбы и мяса и экспортеров собственной продукции могут отличаться. Такими критериями оценки риска в рамках отраслевого подхода являются размер уставного капитала, стоимость чистых активов, основной вид деятельности, штатная численность, объемы внешнеэкономической деятельности. Решение об отнесении участника ВЭД к низкому уровню риска принимается на уровне ФТС на основании заявления компании, индивидуально. 

    Второй алгоритм – автоматический, он основан на чисто формальных признаках, тех, что использует в своем категорировании Федеральная налоговая служба. Проверка участников ВЭД на наличие блокирующих критериев, препятствующих отнесению к низкому уровню риска, осуществляется ежеквартально по всему массиву организаций. Таким блокирующими критериями являются, в частности, нахождение компании в стадии ликвидации или банкротства, неуплата платежей или штрафов, наличие вступившего в силу приговора суда по статье 194 УК (уклонение от уплаты таможенных платежей).

    В 2020 году, по словам Д.Головко, декларируется отказ от категорирования участников ВЭД по отраслевому принципу и переход только на автоматический алгоритм.

    Из всех участников ВЭД, работающих в регионе деятельности СЗТУ, к низкому уровню риска, по данным Д.Головко, относятся 10%, и на долю этих 10% приходится 66% всех подаваемых в регионе деклараций на товары. Средний уровень риска имеют почти 84%, которые обеспечивают около 30% всего потока деклараций, и высокий уровень – почти 6%, которые подают менее 4% деклараций.


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