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На МТФ-2019 обсудят вопросы поддержки российского экспорта
01.11.2019

Свыше 2,3 тыс. участников посетили Международный таможенный форум-2019


    • 24-25 октября 2019 года в Москве в Центре международной торговли прошел Международный таможенный форум – 2019. Форум посетили свыше 2300 участников: представители органов государственной власти и члены деловых кругов России, более 150 представителей иностранных делегаций из 32 стран, четырех международных организаций; свыше 50 журналистов из 30 деловых и специализированных СМИ.

    В рамках основной программы Форума состоялось более 40 деловых мероприятий, презентаций и мастер-классов. Участие в мероприятиях приняли первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр финансов Антон Силуанов, руководство Минфина России, Минэкономразвития России, ФНС России, других органов исполнительной власти, представители зарубежных таможенных организаций, среди которых заместитель руководителя Главного таможенного управления КНР Ван Линцзюнь, Директор по международным и общим вопросам Генерального директората Европейской комиссии по налогообложению и таможенному союзу Сабина Хенцлер, а также лидеры делового сообщества.

    Ключевым событием деловой программы Форума стала пленарная сессия «Таможня 2030: траектория будущего», в ходе которой общественности была представлена Стратегия развития таможенной службы до 2030 года.

    Участники Международного таможенного форума-2019 также обсудили вопросы развития института таможенных представителей, интеграцию механизмов технического регулирования в рамках ЕАЭС, меры поддержки экспорта в России, реформу таможенных органов, совершенствование процесса администрирования таможенных платежей, регулирование интернет-торговли, развитие международного сотрудничества со странами Евросоюза, вопросы внесудебного решения таможенных споров и противодействия обороту контрафактной продукции, перспективы развития института УЭО, совершенствование информационных систем таможенных органов и другие.

    В ходе Форума подписаны международные документы, среди которых Меморандум о взаимопонимании с Министерством торговли Турции об обмене статистическими данными о взаимной торговле, Меморандум с Финансовой администрацией Словакии о взаимодействии в области предотвращения перемещения ядерных материалов и радиоактивных веществ через воздушные пункты пропуска. С таможенной службой Таджикистана подписаны Соглашение по противодействию проведения участниками ВЭД сомнительных финансовых операций и Протокол об обмене документами и сведениями о таможенной стоимости товаров.

    Проведены мастер-классы по работе с сервисами Личного кабинета участника ВЭД, представлены система цифровизации карнетов АТА Меркурий II и интерактивные тренажеры для подготовки операторов ИДК. 

    Презентационные материалы организованных в «Зоне презентаций» мероприятий Международного таможенного форума доступны для скачивания на сайте Форума.

     

    СПРАВКА:

    Форум является преемником проводившейся с 1999 года ежегодной выставки «Таможенная служба». Ежегодно это событие предоставляет возможность представителям государственной власти и бизнеса собраться на одной площадке для обмена опытом и выдвижения новых инициатив, связанных с развитием внешнеэкономической деятельности.

    В 2019 году председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал Распоряжение Правительства РФ от 21 мая 2019 года № 1000-р о ежегодном проведении Международного таможенного форума. Данный документ свидетельствует о важности работы, проводимой Федеральной таможенной службой для улучшения таможенного администрирования.

    Генеральным партнером Международного таможенного форума – 2019 выступило АО «Газпромбанк». Стратегическим спонсором – АО «Российский Сельскохозяйственный банк». Официальные информационные партнеры форума – ТАСС, Интерфакс, МИЦ «Известия», Business FM, Мир 24.

     


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