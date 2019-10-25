366 лет российской таможне

25 октября в России отмечают День таможенника, сегодня российской таможенной службе исполняется 366 лет. В этот день в 1653 году в впервые появился Единый таможенный устав.

Одна из старейших таможен России –­ Новороссийская – в этом году отметила 174-летие со дня своего образования.

В настоящее время регион деятельности Новороссийской таможни охватывает юго-запад Краснодарского края. Общая протяженность таможенной границы по береговой черте составляет 164 км и углубляется на 12 морских миль в Черное море.

Новороссийская таможня является пограничной. Немного истории – на заре становления таможенной службы в 1846 году в Новороссийске в порт зашло 17 иностранных судов и 102 российских. Товаров было ввезено на сумму более 10 тысяч рублей, вывезено – почти на 14 тысяч.

Сегодня показатели совсем другие – по итогам работы за 2018 год Новороссийская таможня перечислила в федеральный бюджет более 69 млрд рублей. На долю Новороссийской таможни приходится половина всех таможенных платежей, собранных Южным таможенным управлением.

В структуре Новороссийской таможни семь таможенных постов – Анапский, Геленджикский, Новороссийский западный, Новороссийский центральный, Новороссийский юго-восточный, Приморский, Новороссийский (центр электронного декларирования) и 40 структурных подразделений.

Самое молодое подразделение – Центр электронного декларирования (ЦЭД) – в сентябре отметил годовщину с момента образования. По словам начальник Новороссийского таможенного поста (ЦЭД) Ивана Сьянова, за этот год было выпущено 80 тыс. деклараций на товары стоимостью более 14 млрд долларов и весом более 41 млн тонн. Доля автоматически зарегистрированных деклараций на товары по импорту составляет более 50%, по экспорту – 80%. Автоматический выпуск товаров по импорту осуществили в отношении 16% деклараций, по экспорту – в отношении 21%.

Фото: Новороссийская таможня