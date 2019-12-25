Завершение создания Южной электронной таможни и Южного таможенного поста

С начала 2020 года декларирование товаров, перемещаемых водным транспортом в Южном таможенном управлении, будет сконцентрировано в Новороссийском центре электронного декларирования. Исключение – товары, оформляемые в регионе деятельности Астраханского таможенного поста и таможенного поста Морской порт Оля Астраханской таможни. По информации Новороссийской таможни, декларирование товаров из этих регионов будет переориентировано в Новороссийский ЦЭД после реорганизации Астраханского ЦЭД в рамках создания Южной электронной таможни и Южного ЦЭД.

По словам начальника Южного таможенного управления Сергея Пашко, в 2020 году в системе таможенных органов, задействованных при декларировании товаров, в регионе деятельности управления будут функционировать четыре вида таможен: электронная, таможни фактического контроля, Южная оперативная таможня, занимающаяся правоохранительной деятельностью, и специализированная Новороссийская таможня, обладающая полным функционалом.

Во втором полугодии 2019 года Астраханским, Новороссийским и Ростовским ЦЭДами было зарегистрировано 95 тыс. деклараций на товары, что составило 66,5% от общего количества деклараций на товары, оформленных в регионе.

Сегодня в составе ЮТУ работают три центра электронного декларирования – Астраханский таможенный пост (ЦЭД) Астраханской таможни, Новороссийский таможенный пост (ЦЭД) Новороссийской таможни и Ростовский таможенный пост (ЦЭД) Ростовской таможни. «Дорожная карта» по реформированию системы таможенных органов на период с 2018 по 2020 год предусматривает, что в 2020 году в регионе деятельности управления будут функционировать два ЦЭД – Новороссийский в структуре Новороссийской таможни и Южный, создаваемый на базе Ростовского таможенного поста (ЦЭД) в структуре Южной электронной таможни.

Ключевым показателем успешной реализации мероприятий по реформированию системы таможенных органов является увеличение к 2020 году доли электронных деклараций на товары, зарегистрированных в ЦЭД, до 95 %.

На текущем этапе практическая отработка принципа разделения функций по документальному и фактическому контролю осуществляется в формате эксперимента, проводимого ФТС России с 2015 года, который, по сути, является промежуточным, подготовительным этапом к переходу на работу в условиях полномасштабного применения технологии удаленного выпуска на постоянной основе. В соответствии с распоряжением ФТС России от 2 июля 2019 г. №122-р «О проведении эксперимента» на основании предложений управления реализовано поэтапное включение в перечень постов фактического контроля, участвующих в эксперименте, таможенных органов ЮТУ, регион деятельности которых включает морские порты. С июля 2019 года в перечень органов фактического контроля включены Ейский таможенный пост, таможенный пост Морской порт Кавказ, таможенный пост Морской порт Темрюк Краснодарской таможни, Сочинский центральный таможенный пост Сочинской таможни, таможенный пост Морской порт Таганрог Таганрогской таможни.

С 1 октября 2019 года к эксперименту присоединись таможенные посты Крымской и Севастопольской таможен. С 13 января 2020 года в перечень органов фактического контроля будут включены таможенный пост Речной порт Ростов-на-Дону, таможенный пост Морской порт Азов Ростовской таможни, Туапсинский таможенный пост Краснодарской таможни.

Дальнейшее проведение мероприятий по развитию функциональной специализации таможенных органов напрямую связано с созданием Южной электронной таможни и Южного таможенного поста (ЦЭД). Завершение данных мероприятий запланировано в третьем квартале 2020 года.