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Куда ведет таможенная реформа
06.12.2019

Куда ведет таможенная реформа


    • В следующем году завершается реформирование системы таможенных органов РФ. Как это будет и к чему в итоге должны прийти, участникам I Таможенно-логистического форума «Северо-Западные ворота России», который провели в Петербурге Российско-Германская внешнеторговая палата и Финско-Российская торговая палата, рассказал начальник отдела по внедрению перспективных таможенных технологий службы организации таможенного контроля Северо-Западного таможенного управления Станислав Шкленский.

    Основная цель реформы, отметил он, – разделить все таможни и таможенные посты на две категории – электронные таможни и центры электронного декларирования и таможни и таможенные посты фактического контроля. В структуре электронных таможен не будет таможенных постов, которые занимаются контролем деятельности СВХ, помещением товаров под процедуру таможенного транзита, осмотрами и досмотрами товаров, – там буду только ЦЭДы. Электронные таможни сводят в единую точку декларирование товаров по всему региону. Есть, например, Сибирский федеральный округ – там все декларирование сводится в ЦЭД в Сибирской электронной таможне, пояснил С.Шкленский.

    Плюс, будут специализированные таможни, которые будут совмещать функции электронной таможни и фактический контроль за перемещением товаров. В Северо-Западном федеральном округе в регионе деятельности СЗТУ такой специализированной таможней будет (и сейчас есть) Балтийская. В ее структуре уже действует ЦЭД – Балтийский таможенный пост, на который постепенно переходит все декларирование товаров, перемещаемых морским транспортом.

    Так, с 28 ноября, рассказал С.Шкленский, в порядке эксперимента на Балтийский таможенный пост / ЦЭД – переведено все декларирование товаров с Усть-Лужского таможенного поста. В перспективе же через него пойдет все декларирование товаров, перемещаемых морским транспортом в регионе деятельности СЗТУ, – не только через Большой порт Санкт-Петербург и порты Ленобласти, но и через Мурманск, Архангельск и Калининград.

    Второй точкой входа для деклараций в СЗТУ – на товары, перемещаемые всеми видами транспорта, за исключением морского, – станет Северо-Западный таможенный пост – ЦЭД. Собственно, он уже существует и функционирует, а в течение 2020 года должно быть создано новое юридическое лицо – Северо-Западная электронная таможня, которой будет подчинен ЦЭД. Функции, связанные с фактическим контролем, будут переданы в региональное управление. Соответственно, будет и перераспределение личного состава.

    «Пока остается открытым вопрос об изменении структуры других таможен. Они будут преобразованы в таможни и таможенные посты фактического контроля, функции по декларированию будут переведены в ЦЭД», – сказал С.Шкленский.

    Всего в России будет 16 центров электронного декларирования – 8 региональных и два областных (Калининградский и Московский) плюс шесть специализированных (морские, авиа, акцизный, энергетический). Помимо Северо-Запада, по два ЦЭДа будет еще только в двух регионах – на Дальнем Востоке (Дальневосточный и Владивостокский) и на Юге (Южный и Новороссийский), в остальных регионах – по одному.


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