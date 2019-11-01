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«Горячая линия» Балтийской таможни
01.11.2019

«Горячая линия» Балтийской таможни


    • Балтийская таможня информирует, что с 1 ноября 2019 года на Балтийском таможенном посту (Центр электронного декларирования) начинает работать «горячая линия». Обращения будут приниматься по телефону: (812) 640-04-67 с 9.00 до 21.00. Также в таможенный орган можно написать по электронному адресу: blt-blted-hotline@sztu.customs.ru.


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