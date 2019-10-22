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С чужого плеча
22.10.2019

С чужого плеча


    • Во всем мире наблюдается рост объемов продаж секонд-хенда, причем, по данным экспертов данного рынка, наибольшим спросом она пользуется у молодежи. Хоть спрос на секонд-хенд в России растет, все же наша страна далека от показателей продаж, например, той же Америки. И причина здесь в основном кроется в особенностях российского менталитета – многие считают, что носить поношенную одежду стыдно.

    По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, с января по август 2019 года в Россию ввезли 27,8 тонн одежды, бывшей в употреблении, – на 9,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По стоимости импорт секонд-хенда также упал на 20,2% – до 75,2 млн долларов.

    Крупнейшим поставщиком б/у одежды с точки зрения физического объема стали Белоруссия — 6,1 тыс. тонн, Бельгия — 4,9 тыс. тонн и Германия – 4,9 тыс. тонн. По стоимости расклад другой – на первом месте Бельгия (14,7 млн долларов), на втором – Германия (13,4 млн долларов) и на третьем – Нидерланды (10,7 млн долларов).

    Объемы российского экспорта секонд-хенда совершенно несоизмеримы с импортными поставками. По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-август этого года Россия экспортировала всего 592 тонн б/у одежды (-15,4%). Однако доходы от экспорта поношенной одежды выросли на 20,5% – до 423 тыс. долларов. Эксперты в основном объясняют это тем, что в России мало дизайнерской одежды.

    Куда же Россия отправляет бывшую в употреблении одежду? Основными странами–импортерами с точки зрения объемов являются Объединенные Арабские Эмираты (456,3 тыс. тонн), Украина (65,2 тыс. тонн) и Киргизия (35,2 тыс. тонн).

    В стоимостном выражении лидером закупок является Украина (367,1 тыс. долларов), далее идут Киргизия (21,1 тыс. долларов) и ОАЭ (18,9 тыс. долларов).

     

     


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