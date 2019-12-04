«Логистика-терминал» работает в полном объеме

Контейнерный терминал «Логистика-Терминал» в Шушарах, принадлежащий ПАО «ТрансКонтейненр», возобновил работу после ликвидации пожара на временном складе №1. Обработка контейнеров на терминале возобновлена в полном объеме, сообщили SeaNews в «ТрансКонтейнере».

По информации компании, перерабатывающая способность по контейнерам сохранена на прежнем уровне. Приостановка работы 3 декабря, вызванная необходимостью обеспечения безопасной работы МЧС, не отразится на планах декабря по обработке контейнеров.

Для обеспечения безопасной работы схема движения автотранспорта по территории терминала была временно изменена.

Напомним, ночью 3 декабря в ангаре, расположенном на территории «Логистики-Терминал», произошел пожар. Склад, на котором хранился легковоспламеняющийся груз – около 4 тыс. тонн каучука и около 1 тыс. тонн фанеры – полностью сгорел. Как ранее сообщала пресс-служба “ТрансКонтейнера”, пожар обошелся без жертв, другие инфраструктурные объекты на территории терминала не пострадали.