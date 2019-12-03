Пожар в Шушарах

Сегодня ночью в Шушарах в ангаре, расположенном на территории контейнерного терминала «Логистика-Терминал», принадлежащего ПАО «ТраснКонтейнер», произошел пожар.

По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, информация о возгорании ангара размерами 150×80м поступила в 02:03. Позже ранг пожара был повышен до номера 4. Ангар горел по всей площади, произошло обрушение его конструкций. Внутри, по предварительным данным, хранились каучук и химические удобрения. К ликвидации пожара было привлечено 220 человек, 49 единиц техники, в том числе два пожарных поезда. В 07:59 огонь удалось локализовать.

Как сообщили SeaNews в пресс-службе «ТрансКонтейнера», работоспособность «Логистики-Терминала» не нарушена. Пожар, произошедший ночью в ангаре, был ограничен складом №1, другие инфраструктурные объекты на терминале не пострадали. К 8:00 распространение огня было локализовано. Контейнерный терминал полностью работоспособен. Человеческих жертв нет.

Задымление на временном складе №1, уточнили в «ТрансКонтейнере», было обнаружено водителем ричстакера 3 декабря в 02:05. Информация немедленно поступила в МЧС, был вызван пожарный расчёт. Склад оборудован системой пожаротушения, которая, по предварительным данным, немедленно активизировалась. В 02:18 на место прибыли пожарные.

Тем не менее, склад, на котором хранился легковоспламеняющийся груз – около 4 тыс. тонн каучука и около 1 тыс. тонн фанеры – полностью сгорел. Причины возгорания уточнят по итогам расследования.

В настоящее время производственная деятельность на терминале временно приостановлена в связи с работой на нем пожарной техники. Как только будет получено разрешение от уполномоченных органов, погрузка и выгрузка на терминале возобновятся.

«В компании будут тщательно проанализированы причины чрезвычайной ситуации на территории «Логистики-Терминал» и приняты все необходимые меры для обеспечения стабильной и безопасной работы на всех производственных мощностях компании», – подчеркнули в «ТрансКонтейнере».

Фото: из открытых источников