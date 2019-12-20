Контейнерный поезд из Санкт-Петербурга в Благовещенск

20 декабря филиал ПАО «ТрансКонтейнер» организовал отправку первого контейнерного поезда с терминала АО «Логистика-Терминал» на станции Шушары Октябрьской железной дороги назначением на станцию Благовещенск Забайкальской железной дороги.

В составе поезда следуют крупнотоннажные контейнеры собственности «ТрансКонтейнера» и контейнеры клиентов с товарами народного потребления. Время в пути до станции Благовещенск составит 10 дней, сообщили SeaNews в «ТрансКонтейнере».

Отправление контейнерных поездов в рамках нового сервиса запланировано на ежемесячной основе. Ранее груз отправлялся одиночными отправками и в вагонах иных собственников.