Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерный поезд из Санкт-Петербурга в Благовещенск
20.12.2019

Контейнерный поезд из Санкт-Петербурга в Благовещенск


    • 20 декабря филиал ПАО «ТрансКонтейнер» организовал отправку первого контейнерного поезда с терминала АО «Логистика-Терминал» на станции Шушары Октябрьской железной дороги назначением на станцию Благовещенск Забайкальской железной дороги.

    В составе поезда следуют крупнотоннажные контейнеры собственности «ТрансКонтейнера» и контейнеры клиентов с товарами народного потребления. Время в пути до станции Благовещенск составит 10 дней, сообщили SeaNews в «ТрансКонтейнере».

    Отправление контейнерных поездов в рамках нового сервиса запланировано на ежемесячной основе. Ранее груз отправлялся одиночными отправками и в вагонах иных собственников. 


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.08.2019
    Containerships запустил жд сервис
    Из Клайпеды на Украину
    ContainershipsЖ/д перевозкиЖелезная дорогаКлайпеда
    0
    21.02.2019
    Контейнерный поезд для Geely
    Запустила «РЖД-Логистика»
    AutomotiveАвтопромБеларусьЖ/д перевозки
    0
    22.07.2019
    «ТрансКонтейнер» и Maersk запустили контейнерный поезд
    ПАО «ТрансКонтейнер» и Maersk запустили пилотный контейнерный поезд между китайским Далянем и станцией Воротынск в Калужской области Первый […]
    MaerskКитайКонтейнерный поездТрансКонтейнер
    0
    17.04.2019
    «Евросиб» сел в «Охранный поезд»
    «Евросиб СПб – транспортные системы» стала партнером проекта Координационного совета по Транссибирским перевозкам «Охранный поезд», который направлен на […]
    БезопасностьЕвросибЖ/д перевозкиКонтейнерные перевозки
    0
    16.12.2019
    Лесной «Грузовой экспресс» отправился в Китай
    Нижегородский филиал АО «РЖД Логистика», Нижегородское агентство транспортного обслуживания АО «Федеральная грузовая компания» и Горьковский территориальный центр фирменного […]
    Дальний ВостокЖелезная дорогаКитайЛесные грузы
    0
    24.09.2019
    Дивиденды «ТрансКонтейнера»
    Акционеры ПАО «ТрансКонтейнер» на своем внеочередном общем собрании 23 сентября приняли решение выплатить дивиденды по результатам первого полугодия […]
    ДивидендыТрансКонтейнерФинансы
    0
    09.12.2019
    Д.Пурим о бизнесе в Арктике
    Своими наблюдениями о том, какими ожиданиями живет малый и средний бизнес в Арктике и каковы внутренние и внешние […]
    CMA CGMMSCАрктикаАрхангельск
    0
    03.06.2019
    ВТБ покупает жд актив
    В периметре сделки – «Русагротранс» и «Транслес»
    АкционерыВТБЖелезная дорогаЗерно
    0
    19.06.2019
    «Евросиб» покупает платформы
    До конца года планируется удвоить парк
    ЕвросибЖ/д перевозкиЖелезная дорогаКонтейнерные перевозки
    0
    21.03.2019
    ДВЖД корректирует планы погрузки
    В связи с ремонтными работами
    Дальний ВостокЖелезная дорога
    0
    08.05.2019
    Сто контейнерных поездов в месяц
    В апреле компания «Евросиб СПб – транспортные системы» отправила 102 контейнерных поезда собственного формирования, впервые преодолев  сотенный рубеж. […]
    ЕвросибКонтейнерный поездСервис
    0
    02.12.2019
    100-тысячный вагон ОВК уйдет к ГТЛК
    ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная вагонная компания» выпустило 100 000-й вагон со дня запуска Тихвинского вагоностроительного завода — в […]
    ВагоныГТЛКЖелезная дорогаОбъединенная вагонная компания
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    13.12.2019 Субсидии на строительство крупнотоннажных судов
    11.12.2019 ТОР «Камчатка» расширили под СПГ-проект «Новатэка»
    10.12.2019 Критерии риска
    06.12.2019 Куда ведет таможенная реформа
    22.11.2019 Билет на войну
    22.11.2019 Как увеличить грузооборот портов на 30%
    Контейнерные перевозки Показать всё
    20.12.2019 Контейнерооборот Украины
    20.12.2019 Безработные контейнеровозы
    20.12.2019 ТOP-5 контейнерных терминалов России
    19.12.2019 Тягачи для ВСК
    18.12.2019 Контейнерооборот портов Малайзии
    17.12.2019 Контейнерооборот Новой Зеландии
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ