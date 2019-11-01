CMA CGM построит контейнерный терминал в Гавре

Générale de Manutention Portuaire (GMP), совместное предприятие DP World и Terminal Link, дочерней компании CMA CGM Group, выиграла конкурс на право заключения концессионного соглашения на строительство и управление контейнерным терминалом в порту Гавр, сообщили SeaNews в CMA CGM.

Концессионное соглашение, которое будет подписано в ближайшее время, предусматривает строительство терминала (11 и 12 причал) с пропускной способностью 1 млн TEU. Длина контейнерных причалов составит 700 м, общая площадь – 42 га. Срок действия соглашения – 34 года, из которых два года уйдет на проектирование и два займет строительство.

С 2006 года GMP управляет четырьмя причалами, расположенными в районе Port 2000, а также двумя причалами на North Terminals.