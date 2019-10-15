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«ТрансКонтейнер» разместил облигации
15.10.2019

«ТрансКонтейнер» разместил облигации


    • Книга заявок выпуска пятилетних амортизируемых биржевых облигаций ПАО «Трансконтейнер» (MCX:TRCN) (-/Ва3/ВВ+/ruAA+) серии ПБО-01 объемом 10 млрд рублей закрыта 14 октября.

    Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,5-7,65% годовых. Интерес инвесторов к выпуску позволил трижды снизить ориентир. В итоге книга заявок закрыта на уровне 7,3% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,43%. В ходе размещения ценных бумаг общий спрос превысил 29 млрд рублей, сообщили в компании.

    Размещение проходило по открытой подписке. По выпуску предусмотрена амортизация по 25% от номинала в даты выплат 7–10 купонов. Купонный период – 6 месяцев. Дата техразмещения биржевых облигаций – 23 октября.

    Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк. Агент по размещению – ВТБ Капитал.


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