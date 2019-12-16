«Дело» закрыло сделку по «ТрансКонтейнеру»

Группа компаний «Дело» завершила сделку по приобретению контрольной доли в ПАО «Трансконтейнер». Как сообщили SeaNews в компании, 13 декабря акции были зачислены на лицевой счет ООО «Дело-Центр» в реестре публичного акционерного общества.

Напомним, в конце ноября этого года состоялся открытый аукцион по продаже холдингом РЖД в лице дочернего общества АО «ОТЛК» пакета 50% плюс две акции ПАО «ТрансКонтейнер». Победителем конкурса стала группа компаний «Дело», предложившая 60,3 млрд рублей.

Необходимое финансирование для выкупа пакета в «ТрансКонтейнере» обеспечил Сбербанк.