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«Дело» закрыло сделку по «ТрансКонтейнеру»
16.12.2019

«Дело» закрыло сделку по «ТрансКонтейнеру»


    • Группа компаний «Дело» завершила сделку по приобретению контрольной доли в ПАО «Трансконтейнер». Как сообщили SeaNews в компании, 13 декабря акции были зачислены на лицевой счет ООО «Дело-Центр» в реестре публичного акционерного общества.

    Напомним, в конце ноября этого года состоялся открытый аукцион по продаже холдингом РЖД в лице дочернего общества АО «ОТЛК» пакета 50% плюс две акции ПАО «ТрансКонтейнер». Победителем конкурса стала группа компаний «Дело», предложившая 60,3 млрд рублей.

    Необходимое финансирование для выкупа пакета в «ТрансКонтейнере» обеспечил Сбербанк.


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