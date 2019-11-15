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Вторую очередь Северомуйский тоннеля хотят построить по концессии
15.11.2019

Вторую очередь Северомуйский тоннеля хотят построить по концессии


    • Компания «Северомуйский тоннель-2», учрежденная группой «Сибантрацит», направила в правительство Российской Федерации предложение о заключении концессионного соглашения на строительство второй очереди Северомуйского тоннеля.

    По условиям предлагаемого соглашения срок концессии составит 10 лет. Тоннель будет построен за 5 лет, затем на 5 лет эксплуатации будет передан в аренду ОАО «РЖД». По завершению концессии тоннель будет передан в собственность государства, сообщает пресс-служба «Северомуйского тоннеля-2».

    Плановая дата ввода тоннеля в эксплуатацию – 1 января 2025 года. Объем капитальных затрат на его строительство составит 60 млрд рублей без НДС.

    Источниками финансирования строительства будут капитал, предоставляемый группой «Сибантрацит» с плановой доходностью 15% годовых, а также заемное финансирование, привлекаемое на рыночных условиях.

    Источником возврата инвестиций станут арендные платежи от ОАО «РЖД» за период эксплуатации тоннеля в размере 150,7 млрд рублей без НДС. Они включают в себя компенсацию расходов, понесенных за период строительства – капзатраты, расходы на обслуживание долга, доход на предоставленный капитал, налог на прибыль и налог на имущество.


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