Сбербанк дал «Делу» денег на «ТрансКонтейнер»

Сбербанк предоставил группе компаний «Дело» необходимое финансирование для выкупа пакета 50% плюс две акции ПАО «ТрансКонтейнер».

«Мы обеспечили комплексный сервис: банк не только организовал для победителя аукциона финансирование на выкуп данного пакета, но и предоставил лимиты для выкупа миноритарных акционеров в рамках обязательной оферты, – прокомментировал решение банка заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. – Мы поддерживаем эту знаковую для рынка сделку, которая поможет оптимизировать время доставки грузов».

Напомним, что группа компаний «Дело» выиграла аукцион по приобретению 50% плюс две акции ПАО «ТрансКонтейнер», предложив 60,3 млрд рублей.

Отметим, ранее агентство AK&M сообщило, что ООО «УК «Дело» передаёт в залог ПАО «Сбербанк России» 99,99% уставного капитала ООО «ДелоПортс» в рамках открытой кредитной линии.