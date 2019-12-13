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Сбербанк дал «Делу» денег на «ТрансКонтейнер»
13.12.2019

Сбербанк дал «Делу» денег на «ТрансКонтейнер»


    • Сбербанк предоставил группе компаний «Дело» необходимое финансирование для выкупа пакета 50% плюс две акции ПАО «ТрансКонтейнер».

    «Мы обеспечили комплексный сервис: банк не только организовал для победителя аукциона финансирование на выкуп данного пакета, но и предоставил лимиты для выкупа миноритарных акционеров в рамках обязательной оферты, – прокомментировал решение банка заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. – Мы поддерживаем эту знаковую для рынка сделку, которая поможет оптимизировать время доставки грузов».

    Напомним, что группа компаний «Дело» выиграла аукцион по приобретению 50% плюс две акции ПАО «ТрансКонтейнер», предложив 60,3 млрд рублей.

    Отметим, ранее агентство AK&M сообщило, что ООО «УК «Дело» передаёт в залог ПАО «Сбербанк России» 99,99% уставного капитала ООО «ДелоПортс» в рамках открытой кредитной линии.


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