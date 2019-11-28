Группа «Дело» купила контрольный пакет в «ТрансКонтейнере»

27 ноября состоялся открытый аукцион по продаже холдингом РЖД в лице дочернего общества АО «ОТЛК» акций ПАО «ТрансКонтейнер». На продажу в соответствии с решением совета директоров был выставлен контрольный пакет акций компании (50% плюс 2 акции), сообщает пресс-служба РЖД.

Стартовая цена на аукционе составляла 36,159 млрд рублей. Первый шаг в ходе торгов был 141 млн рублей, далее — 200 млн рублей.

Организатором конкурса выступило АО «ВТБ Капитал». Напомним, что «успешные кандидаты» должны были по состоянию на 2018 год владеть либо не менее 20% акций «ТрансКонтейнера», либо не менее 5 тыс. вагонов или контейнерным терминалом мощностью 50 тыс. TEU. Необходимо было также внести задаток в размере 10% стартовой цены – 3,6 млрд рублей. Также по условиям тендера победитель не имеет права в течение 2 лет уступить контроль над акциями или собственным капиталом под угрозой штрафа в четверть цены сделки. Также он должен будет в течение остатка того года, когда произойдет покупка, и 2 полных лет после этого исполнять план по перевозкам, предусмотренный действующей стратегией «ТрансКонтейнера».

К торгам были допущены три участника: группа «Дело», «Енисей Капитал», аффилированная с основными акционерами Evraz — Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, и «Первая грузовая компания», принадлежащая Fletcher Group Владимира Лисина.

Победителем аукциона стала группа компаний «Дело» Сергея Шишкарева, предложившая за пакет 60,3 млрд рублей.

«Итоговая цена существенно превышает стартовую. Мы не удивлены такими результатами. ТрансКонтейнер – чрезвычайно интересный актив. Компания за последние три года в три раза увеличила показатель EBITDA и в четыре раза – размер чистой прибыли. Это одна из самых интересных и наиболее динамично растущих компаний в транспортном секторе», – заявил по итогам аукциона заместитель генерального директора РЖД Андрей Старков.

По его словам, вырученные от продажи средства будут использованы на проекты Долгосрочной программы развития РЖД до 2025 года.

«Приобретение крупнейшего контейнерного оператора России — важный стратегический шаг для развития транспортной отрасли и группы компаний «Дело», – отметил президент ГК Сергей Шишкарев. – Присутствие в трех бассейнах и мажоритарная доля ведущего российского оператора контейнерных перевозок позволят группе «Дело» стать национальным логистическим транспортным интегратором. Мы рассматриваем все варианты стратегического развития нового актива и Группы компаний «Дело» с уверенностью в устойчивом синергетическом эффекте». Как сообщили SeaNews в ГК «Дело», финансирование сделки будет осуществляться за счет кредитных средств ПАО «Сбербанк» и собственных средств.