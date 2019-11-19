Global Ports подписался с «ТрансКонтейнером»

Группа Global Ports и ПАО «ТрансКонтейнер» подписали на «Транспортной неделе» в Москве договор о стратегическом партнерстве. Подписи под документом поставили генеральный директор «ТрансКонтейнера» Вячеслав Сараев и генеральный директор Global Ports Владимир Бычков.

Соглашение предусматривает совместную работу «ТрансКонтейнера» и Global Ports по созданию комплексных транспортно-логистических продуктов по принципу «от двери до двери» с привлечением морских контейнерных линий, взаимодействие в области стратегического маркетинга для проработки перспективных грузопотоков и расширения грузовой базы российских транспортных предприятий, а также улучшение операционного взаимодействия, в том числе путем ускорения движения грузов и порожнего подвижного состава по российской железнодорожной сети.

Как отмечается в совместном пресс-релизе сторон, компании намерены способствовать развитию мультимодального трансконтинентального транзита с использованием российской транспортной инфраструктуры посредством создания новых сервисов и цифровой интеграции.