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Global Ports назначил финансового директора
19.11.2019

Global Ports подписался с «ТрансКонтейнером»


    • Группа Global Ports и ПАО «ТрансКонтейнер» подписали на «Транспортной неделе» в Москве договор о стратегическом партнерстве. Подписи под документом поставили генеральный директор «ТрансКонтейнера» Вячеслав Сараев и генеральный директор Global Ports Владимир Бычков.

    Соглашение предусматривает совместную работу «ТрансКонтейнера» и Global Ports по созданию комплексных транспортно-логистических продуктов по принципу «от двери до двери» с привлечением морских контейнерных линий, взаимодействие в области стратегического маркетинга для проработки перспективных грузопотоков и расширения грузовой базы российских транспортных предприятий, а также улучшение операционного взаимодействия, в том числе путем ускорения движения грузов и порожнего подвижного состава по российской железнодорожной сети.

    Как отмечается в совместном пресс-релизе сторон, компании намерены способствовать развитию мультимодального трансконтинентального транзита с использованием российской транспортной инфраструктуры посредством создания новых сервисов и цифровой интеграции.


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