«Красное Сормово» построит 20 сухогрузов для ГТЛК

В рамках выполнения обязательств по опционному соглашению на строительство 20 сухогрузов проекта RSD59 ПАО «Завод «Красное Сормово» и ПАО «ГТЛК» подписали договоры на поставку 9 судов. Срок сдачи заказов – до ноября 2021 года. В отношении каждого судна заключен отдельный договор, сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.

Подписание состоялось согласно обязательствам в рамках опциона на строительство и поставку 20 сухогрузных теплоходов проекта RSD59, который был заключен в сентябре текущего года на выставке «НЕВА-2019».

Закладка первых судов начнется в сентябре 2020 года, передача первых девяти сухогрузов заказчику состоится до ноября 2021 года. Подписание договоров на строительство оставшихся одиннадцати теплоходов запланировано на первое полугодие 2020 года.

ПАО «Завод «Красное Сормово» и ГТЛК успешно сотрудничают на протяжении 4 лет. Ранее завод построил две серии судов этого проекта, на текущий момент продолжается строительство третьей серии из 11 судов.