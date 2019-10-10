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Новый зерновой терминал в порту Азов
10.10.2019

Новый зерновой терминал в порту Азов


    • Вчера в рамках Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень-2019» правительство Ростовской области, ПАО «Сбербанк России» и ООО «Азовский морской терминал» подписали трехстороннее соглашение о строительстве зернового терминала в морском порту Азов.

    Как сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области, основной деятельностью проектируемого объекта будет перевалка зерновых культур и генеральных грузов с автомобильного транспорта на морской.

    «Суть проекта в создании многопрофильного перевалочного комплекса зерновых культур и генеральных грузов «Зерновой терминал в морском порту Азов» пропускной способностью от 1,5 млн тонн в год с возможным увеличением до 2 млн тонн в год», – сказал первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

    По его словам, планируемый объем инвестиций в строительство терминала составит почти 2,6 млрд рублей. Выход на проектную мощность нового объекта планируется в 2024 году. В результате реализации проекта будет создано 150 новых рабочих мест.

     

    Финансирование планируется осуществлять за счет собственного капитала инициатора проекта и привлечения банковского кредита.

     

    По информации генерального директора ООО «Азовский морской терминал» Юрия Курилова, в рамках реализации проекта планируется увеличить глубину причалов до 4-5 метров, что позволит заходить в порт не только речным, но и морским судам. «Проектом предусмотрены прием и обработка судов вместительностью до 5 тысяч тонн», – сообщил Ю.Курилов.

     

    Отметим, что ООО «Азовский морской терминал» зарегистрировано межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Ростовской области 6 августа 2010 года. Основным видом деятельности является «Деятельность по складированию и хранению».

     

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