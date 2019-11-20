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«Астон» увеличит отгрузки зерна из Ростова-на-Дону
20.11.2019

«Астон» увеличит отгрузки зерна из Ростова-на-Дону


    • В рамках транспортного форума в Москве губернатор Ростовской области Василий Голубев и генеральный директор управляющей компании «Астон» Вадим Викулов подписали соглашение о взаимодействии при выполнении проекта реконструкции портового терминала в Ростове-на-Дону.

    Как сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области, «Астон» планирует провести коренную реконструкцию портового терминала в Ростове-на-Дону и расширить его возможности по приемке и отгрузке зерновых культур. Результатом инвестиционного проекта станет современный терминал емкостью 112 тыс. тонн.

    После завершения проекта новый терминал будет располагать тремя причалами, проектная мощность составит 2-2,5 млн тонн в год. Инвестиции в проект – составят около 1 млрд рублей. В рамках проекта планируется создать до 120 рабочих мест. Работы компания намерена завершить в 2022 году. В настоящее время готовится проектная документация, проводятся геодезические и инженерно-геологические изыскания, в стадии разработки находится проект оценки воздействия на окружающую среду.

    По данным SeaNews, за 10 месяцев текущего года грузооборот АО «Астон» составил 1,9 млн тонн – на 20,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе перевалка зерновых снизилась на 19,2% до 1,6 млн тонн.

    Напомним, что летом этого года ООО «АДК», входящее в группу компаний «Астон», завершило сделку по приобретению 100% доли ростовского ООО «Торговый порт». Торговый порт владеет земельными участками в промзоне Заречная площадью более 38 тыс. квадратных метров и двумя причалами общей длиной свыше 275 метров. Как сообщала тогда компания, благодаря приобретению уже в текущем сельхозсезоне «Астон» планирует увеличить отгрузку зерновых на 120-150 тыс. тонн в месяц, а в дальнейшем, после проектирования и строительства элеваторного комплекса, довести отгрузку зерновых через Ростовский порт не менее чем до 4,5 млн тонн в год.

     

    Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области


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