Омская область планирует возить зерно через Севморпуть

Правительство Омской области выступило с инициативой отправлять зерно из региона в страны АТР по Иртышу и Оби и далее через Северный морской путь. Об этом сообщил директор департамента регулирования рынков АПК министерства сельского хозяйства РФ Максим Титов в ходе отраслевой конференции на форуме «Транспортная неделя» в Москве. Кроме того, он рассказал о проектах по перевалке зерновых в Азово-Черноморском и Балтийском бассейнах, а также на Дальнем Востоке.

«По итогам 2018 года экспорт продукции агропромышленного комплекса составил 25,8 млрд долларов, из них больше 70% – это грузы зерновые, масложировая отрасль и рыба и морепродукты, – сказал М.Титов. – Больше 90% экспорта этих культур реализовывалась через морские терминалы морским транспортом». Однако несмотря на то, что существуют товарные группы, по которым у России есть сухопутные границы со странами-импортерами, зачастую они тоже идут морским транспортом в силу экономики. «Недавний пример – мы открыли возможности поставки курицы в Китай, – рассказал М.Титов. – С одной стороны, с точки зрения географического расположения основной объем производства курицы у нас – Центральный федеральный округ, с Китаем сухопутная граница. При этом экономически целесообразен практически для всех наших экспортеров экспортный маршрут через Санкт-Петербург и морским транспортом в Китай. По железной дороге – мы с коллегами отрабатываем возможность оптимальных маршрутов и ценообразование, но пока водный вид транспорта – это практически 100% экспорта в Китай курицы».

Далее М.Титов обозначил направления дальнейшего развития перевалки зерновых морским через морские порты. «Как я уже говорил, 90% экспорта идет через морские порты, при этом порядка 93% идет порты Азово-Черноморского бассейна. Мощности в Азово-Черноморском бассейне загружены практически полностью. Мы понимаем, что здесь требуется дополнительно увеличение мощностей с учетом географии наших импортеров: например, у нас порядка 40% экспорта – это страны Африки». Сейчас в проработке есть несколько проектов в Азово-Черноморском бассейне, которые могут дать дополнительные 15-20 млн тонн к 2024 году. «Мы действительно видим достаточно высокий интерес частных инвесторов к привлечению инвестиций в соответствующих проектов. Такие проекты и инвесторов мы стараемся поддерживать, понимая, что это существенные инвестиции, которые имеют длительные сроки окупаемости», – сказал М.Титов.

«Сейчас у нас в Балтийском бассейне единственный специализированный порт – порт Калининграда, – продолжил М.Титов. – Мы понимаем, что есть определенные сложности с загрузкой этого порта, потому что здесь есть у нас транзит через сопредельные государства – Литва и Беларусь. Мы видим, что существенный объем у нас идет в прибалтийский порты. Для того, чтобы замещать этот объем опять же запланированы несколько проектов в Балтийском бассейне – все это недалеко от Санкт-Петербурга, в Ленинградской области». По словам М.Титова, в настоящее время есть несколько проектов в направлении Прибалтики, которые дадут порядка 10 млн тонн. «Мы проекты анализируем на предмет целесообразности их реализации и потенциальной эффективности совместно с Минтрасом и Росморречфлот», – сказал он.

Еще одно направление по экспорту зерновых, которое прорабатывает Минсельхоз, – Дальний Восток. «Сейчас объем перевалки на Дальнем Востоке существенно ограничен. При этом есть достаточно крупный проект, он называется «Восточные [зерновые] ворота», он у нас пока один». По словам М.Титова, проект планируется запустить уже в этом году с объемом перевалки полмиллиона тонн, в дальнейшем его развитие предполагает увеличение к 2022 году до 4 млн тонн с последующим потенциалом до 10 млн тонн, если в этом будет востребованность.

«Я хотел бы обратить внимание на Северный морской путь, – продолжил М.Титов. — Омская область выступила с инициативой отправлять зерно из Омской области через Иртыш и Обскую губу через Северный морской путь. Сейчас проект прорабатывается на предмет целесообразности использования в навигационный период. Здесь мы в целом поддерживаем различные варианты логистики и навигации, не знаю, насколько он будет коммерчески эффективным и окупаемым проектом. Но мы готовы на него посмотреть более внимательно и поддержать».

В заключение М.Титов отметил, что министерство сельского хозяйства со своей стороны включило в этом году в льготное кредитование профильные мощности по перевалке зерновых и масличных грузов в морских портах. Теперь эта мера поддержки доступна для потенциальных инвесторов. «Мы надеемся, что это дополнительно привлечет частные инвестиции в проекты строительство профильных мощностей», – резюмировал М. Титов.