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ВТБ идет в Тамань
21.11.2019

ВТБ идет в Тамань


    • В рамках XI ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет!» группа компаний «ЭФКО» и группа «ВТБ» подписали соглашение о намерениях по совместному созданию и эксплуатации инфраструктурных объектов в морском порту Тамань.

    Как сообщили SeaNews в ЭФКО, документ предусматривает создание и последующую эксплуатацию в порту Тамань объектов инфраструктуры по перевалке зерна и шротов общей мощностью до 10 млн тонн, а также 3 млн тонн масел.

    Известно, что банк ВТБ строит вертикально интегрированного игрока на рынке зерна, чтобы расширить экспортные возможности России, и для этого с прошлого года активно покупает инфраструктурные активы в России. 

    В настоящее время ВТБ ведет переговоры о покупке 50% в зерновом терминале в Тамани, который ранее принадлежал группе «ЭФКО» и которым сейчас на паритетных началах владеют украинский агрохолдинг Kernel и международный трейдер Glencore. «Переговоры находятся в финальной стадии», – сообщил недавно журналистам глава группы ВТБ Андрей Костин. Он также отметил, что банк планирует продолжить экспансию и не исключает строительство зерновых терминалов на Черном море.

    По данным ИАА SeaNews, грузооборот ООО «Зерновой Терминальный комплекс Тамань» (тот, который ранее принадлежал ЭФКО и долю в котором хочет купить ВТБ) за январь-октябрь 2019 года составил 1,9 млн тонн, что на 46,2% меньше, чем за 10 месяцев прошлого года.

    В собственности ЭФКО в порту Тамань находится портовый комплекс с маслоналивным терминалом, причалами для приема танкеров и припортовым заводом, способным перерабатывать практически все виды растительных масел, – ООО «Морской терминал «Тамань». Его грузооборот за 10 месяцев текущего года, составил, по данным SeaNews, 1,2 млн тонн пищевых наливных грузов – на 22,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В планах компании – расширить вместимость резервуарных парков терминала с 116 до 140 тыс. тонн для хранения растительных масел, патоки и других наливных грузов. В 2019 году холдинг провел реконструкцию терминала. Сообщалось, что инвестиции в этом году составят 5,5 млрд рублей.

     


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