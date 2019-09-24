«Рускон» открыл контейнерный терминал в Волгограде

Компания «ТПК Альянс», часть группы компаний «Рускон», запустила в эксплуатацию многофункциональный контейнерный терминал на станции Орловка в Волгограде.

Терминал оказывает услуги по приему и выдаче контейнеров с автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузке и выгрузке грузов в контейнеры, а также услуги по обработке всех типов вагонов. Для работы с крытым подвижным составом оборудован закрытый склад с рампой.

По информации группы «Дело», в скором времени планируется получение лицензии на обработку опасных грузов.

Компания обещает, что, имея в наличии постоянного стока контейнеров крупнейших линейных перевозчиков, сможет оперативно обеспечивать клиентов порожним оборудованием для погрузки экспорта, а также организовывать оперативную сдачу контейнеров после выгрузки импорта. А собственный автопарк позволит в короткие сроки и по минимальной стоимости осуществлять перемещение как груженых, так и порожних контейнеров согласно заявкам клиентов.

Отметим, что в 2018 году «Рускон» совместно с «ТПК-Альянсом» организовали регулярный контейнерный сервис Волгоград – Новороссийск – Волгоград. Отправка контейнеров с гарантированным сроком доставки 36 часов осуществляется в составе ускоренного контейнерного поезда Новороссийск – Волжский – Новороссийск.