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«Рускон» открыл контейнерный терминал в Волгограде
24.09.2019

«Рускон» открыл контейнерный терминал в Волгограде

    • Компания «ТПК Альянс», часть группы компаний «Рускон», запустила в эксплуатацию многофункциональный контейнерный терминал на станции Орловка в Волгограде.

    Терминал оказывает услуги по приему и выдаче контейнеров с автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузке и выгрузке грузов в контейнеры, а также услуги по обработке всех типов вагонов. Для работы с крытым подвижным составом оборудован закрытый склад с рампой.

    По информации группы «Дело», в скором времени планируется получение лицензии на обработку опасных грузов.

    Компания обещает, что, имея в наличии постоянного стока контейнеров крупнейших линейных перевозчиков, сможет оперативно обеспечивать клиентов порожним оборудованием для погрузки экспорта, а также организовывать оперативную сдачу контейнеров после выгрузки импорта. А собственный автопарк позволит в короткие сроки и по минимальной стоимости осуществлять перемещение как груженых, так и порожних контейнеров согласно заявкам клиентов.

    Отметим, что в 2018 году «Рускон» совместно с «ТПК-Альянсом» организовали регулярный контейнерный сервис Волгоград – Новороссийск – Волгоград. Отправка контейнеров с гарантированным сроком доставки 36 часов осуществляется в составе ускоренного контейнерного поезда Новороссийск – Волжский – Новороссийск.

     


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