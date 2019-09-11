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Первый пассажирский за 60 лет
11.09.2019

Первый пассажирский за 60 лет

    • Первый пассажирский за 60 летНа заводе «Красное Сормово» состоялся спуск на воду круизного лайнера «Мустай Карим». Как сообщают на верфи, судно проекта PV300 станет первым пассажирским теплоходом, построенным на отечественной верфи за последние 60 лет. 

    Крестной матерью стала Инга Каримова, супруга внука башкирского писателя Мустая Карима, в честь котороо названо судно. 

    Строительство теплохода ведется с весны 2017 года в рамках трехстороннего контракта, заказчиком выступает кэптивная лизинговая компания АО «Машпромлизинг» (ранее – «Гознак-лизинг»), получателем – ООО «ВодоходЪ». 

    Теплоход с двумя поворотными винторулевыми колонками, вертикальным форштевнем и транцевой кормовой оконечностью, избыточным надводным бортом, надстройкой бака, четырехъярусной жилой надстройкой по всей длине судна с носовым расположением рулевой рубки и машинным отделением в кормовой части предназначен для речной перевозки пассажиров на дальних круизных линиях Москва – Астрахань, Москва – Санкт-Петербург с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам и Москва – Ростов-на-Дону с проходом Волго-Донским судоходным каналом. 

    Технические характеристики проекта PV300:

    • Класс судна: X М-ПР 3,0 (лед 30) А
    • Район плавания: внутренние водные пути Российской Федерации и морские прибрежные районы, в соответствии с классом судна
    • Автономность плавания по запасам топлива, моторного масла – 15 суток, по запасам провизии – 5 суток
    • Дальность плавания – около 6000 км. 

    Первый пассажирский за 60 лет

    Пассажирские каюты пассажиров размещаются на трех ярусах надстройки – на верхней, шлюпочной и тентовой палубах. Для размещения 329 пассажиров предусмотрены 152 каюты «Стандарт», 9 кают «Люкс», одна каюта «Полулюкс» и одна каюта для лиц с ограниченными возможностями. 

    На судне будет несколько ресторанов, библиотека, конференц-зал, спа-салон, бары, большая открытая прогулочная зона-солярий на верхней палубе. 

    По информации верфи, на сегодняшний день готовность судна составляет более 80%. Полностью закончено строительство корпуса, каюты погружены на судно. Все системы изготовлены на 80%. Как отметил генеральный директор «Красного Сормова» Михаил Першин, сейчас основная задача состоит в прохождении ходовых испытаний до конца навигации этого года. 

    По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в первый рейс судно должно выйти будущей весной, первые круизы запланированы на май 2020 года.


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