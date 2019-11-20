Круизных операторов просят помочь Венеции

Председатель совета директоров и CEO Администрации портов Северной Адриатики Пино Мусолино обратился к президентам и генеральным директорам круизных операторов, совершающих судозаходы в Венецию, оказать финансовую помощь восстановлению города после наводнения, сообщили SeaNews в Администрации портов.

«Эта инициатива направлена на поддержку венецианцев, мы хотим, чтобы они знали и помнили: порт и портовики вместе с ними, мы все – одна семья, у нас у всех одна беда», – подчеркнул П.Мусолино в своем обращении.

В порту Венеции, отметил он, работают более 19 тысяч человек, из них 4,5 тысяч – в круизном сегменте. «Мы хотим поддержать своих сограждан, показав, что они могут положиться на нас, и что все вместе мы преодолеем эту трагедию».

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