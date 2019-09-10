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20 лет ПКТ
10.09.2019

Новая площадка для порожняка на ПКТ

    • На «Первом контейнерном терминале» начинает работать новый технологический склад. Как сообщает Global Ports, с 10 сентября прием порожних контейнеров, завозимых на ПКТ автотранспортом, переводится на территорию 2 склада (Склад песка).

    Вместимость площадки составляет 5 тыс. TEU. Новый склад находится за пределами основной территории ПКТ. Теперь контейнеровозы не будут тратить дополнительное время на въезд и перемещение по технологическим зонам терминала, а ПКТ получит возможность увеличить мощности для обработки и хранения груженых контейнеров.

    Дополнительные перемещения порожних контейнеров до причальной стенки и обратно будут производиться силами ПКТ.

    Как отмечают в группе, вынос операций с порожними контейнерами на дополнительный склад позволяет расширить возможности ПКТ по обработке контейнерных грузов, повысить скорость обработки транспортных средств клиентов и оптимизировать использование складских площадей терминала.


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