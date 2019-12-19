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ВСК – 15 лет движения вперед
19.12.2019

Тягачи для ВСК


    • Тягачи для ВСКГруппа Global Ports и Kalmar, подразделение финской корпорации Cargotec, заключили соглашение о поставке партии терминальных тягачей Kalmar T2 в рамках модернизации «Восточной стивидорной компании».

    Было заказано 6 тягачей, поставка запланирована в третьем квартале 2020 года, сообщили SeaNews Global Ports. Как отмечают в компании, применение тягачей Kaimar T2 на ВСК позволит изменить технологию перегрузочного процесса и перейти от использования контейнеровозов к использованию складских кранов и перегружателей на пневмоходу, что значительно ускорит процесс перевалки грузов.

    Тягачи, которые поступят на ВСК, смогут работать с крупнотоннажными 20, 40, 45-футовыми контейнерами. К числу технологических преимуществ тягачей можно отнести также способность выполнять интенсивное маневрирование в стесненных условиях, переносить повышенную тепловую нагрузку в летнее время и работать в атмосфере насыщенного солью морского воздуха.


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